https://ria.ru/20230814/dtp-1890061325.html

В Дагестане в тройном ДТП два человека погибли, четверо пострадали

В Дагестане в тройном ДТП два человека погибли, четверо пострадали - РИА Новости, 14.08.2023

В Дагестане в тройном ДТП два человека погибли, четверо пострадали

Два человека погибли и четверо пострадали в аварии с участием трех автомобилей в Дербентском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T20:18

2023-08-14T20:18

2023-08-14T21:06

происшествия

дербентский район

mercedes

ford motor

дербент

авто

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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали в аварии с участием трех автомобилей в Дербентском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в ночь на понедельник, около 00.10 по МСК, на федеральной автодороге "Кавказ" в Дербентском районе 26-летний местный житель за рулем Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes-Benz под управлением 24-летнего жителя Дербента, после чего врезался в LADA Vesta, которая ехала в попутном направлении. "В результате ДТП водители автомобилей Ford Focus и Mercedes-Benz от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия. Пассажиры Ford Focus 17, 18 и 20 лет, а также 48-летняя женщина – пассажир Mercedes-Benz - с различными травмами доставлены в ЦГБ (центральную городскую больницу) города Дербента", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230814/dtp-1890037428.html

дербентский район

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