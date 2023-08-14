https://ria.ru/20230814/dtp-1889860472.html

Названы регионы с минимальным количеством ДТП с пострадавшими

Названы регионы с минимальным количеством ДТП с пострадавшими - РИА Новости, 14.08.2023

Названы регионы с минимальным количеством ДТП с пострадавшими

Меньше всего ДТП, в которых пострадали люди, за первое полугодие 2023 года зафиксировано в Чечне, Томской области и Ямало-Ненецком округе, самая высокая... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T00:20

2023-08-14T00:20

2023-08-14T00:43

происшествия

россия

ненецкий автономный округ

томская область

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Меньше всего ДТП, в которых пострадали люди, за первое полугодие 2023 года зафиксировано в Чечне, Томской области и Ямало-Ненецком округе, самая высокая аварийность зафиксирована в Туве, Омской области и Калмыкии, свидетельствует исследование РИА Новости*.Общее количество Согласно исследованию, в первом полугодии 2023 года, по данным МВД, в России были зарегистрированы 56,3 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число погибших в ДТП выросло по сравнению с первым полугодием 2022 года на 4,5%, а число раненых на – 4,9%.Эксперты отмечают, что хотя аварийность на дорогах выросла в большинстве регионов, в некоторых было зафиксировано ее снижение.Для оценки ситуации эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах. В его основе лежит количество ДТП с пострадавшими в январе-июне 2023 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили. В рейтинг также включены данные изменения динамики ДТП с пострадавшими и числу пострадавших на 100 тысяч жителей региона.Общероссийские показатели Согласно исследованию, в целом по России по итогам первого полугодия 2023 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 96,9 ДТП с пострадавшими. Это больше, чем по итогам первого полугодия предыдущего года (92,6 ДТП с пострадавшими). Лучше общероссийского уровня ситуация в 34 регионах. Эксперты также отмечают, что этот показатель в разных регионах существенно различается – разница между самым низким и самым высоким достигает более чем 20 раз.Лидером рейтинга со значительным отрывом снова стала Чечня, где по итогам первого полугодия 2023 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 13,8 ДТП с пострадавшими. Это в семь раз ниже, чем по стране в целом, и почти в три раза ниже, чем в регионе, занимающем второе место. В республике также меньше всего пострадавших на 100 тысяч жителей.Второе, третье и четвертое места в рейтинге занимают Томская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, где количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 50.Замыкает рейтинг Тува с показателем 315,6 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта. Это более чем в втрое выше общероссийского уровня и в полтора раза больше, чем в занимающей предпоследнее место Омской области.Еще в десяти регионах количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта по итогам первого полугодия превысило 150: Северная Осетия (150,4), Владимирская область (151), Костромская область (151,3), Карачаево-Черкессия (152,8), Кировская область (156,7), Еврейская автономная область (157,8), Севастополь (159,5), Амурская область (174,7), Тюменская область (185,9), Калмыкия (186,4).Ухудшении ситуации Согласно исследованию, количество ДТП с пострадавшими снизилось по сравнению с первым полугодием 2022 года в 25 регионах и в одном (Ненецкий автономный округ) не изменилось. Лидерами по снижению являются Мордовия, Чукотка, Камчатский край и Республика Хакасия, где количество ДТП с пострадавшими по итогам шести месяцев 2023 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года более чем на 15%. Еще в четырех регионах темпы снижения количества ДТП с пострадавшими в первом полугодии 2023 года находились в диапазоне от 10% до 15%. Таким образом, в восьми регионах темпы снижения числа ДТП с пострадавшими превысили 10%.Выросло количество ДТП с пострадавшими в 59 регионах, из них более чем на 30% – в Туве, Калмыкии, Омской области и Северная Осетии. Количество пострадавших Результаты рейтинга свидетельствуют, что в 28 регионах число пострадавших в ДТП не превысило 0,05% населения.В первом полугодии 2023 года в России в ДТП пострадали (ранены или погибли) 77 тысяч человек, что в процентном соотношении составляет 52,5 человека на 100 тысяч населения. Ниже общероссийского уровня число пострадавших в 32 регионах.Лидером по данному показателю также является Чечня, где по итогам первого полугодия 2023 года на 100 тысяч человек населения приходится 6,5 пострадавших в ДТП. За ней следуют Ненецкий автономный округ, Томская область, Чукотка, Московская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где число пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей меньше 30.Хуже всего ситуация в Калмыкии – 133,5 пострадавших на 100 тысяч жителей, а также в Северной Осетия, Амурской области, Туве и Тюменской области, где значения показателя превышает 100 пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

россия

ненецкий автономный округ

томская область

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происшествия, россия, ненецкий автономный округ, томская область