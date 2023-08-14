https://ria.ru/20230814/dollar-1889925677.html
В Совфеде предсказали снижение курса доллара к концу осени
В Совфеде предсказали снижение курса доллара к концу осени - РИА Новости, 14.08.2023
В Совфеде предсказали снижение курса доллара к концу осени
Курс доллара к концу осени может составить 70 рублей, произойдет откат, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:15
2023-08-14T12:15
2023-08-14T12:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Курс доллара к концу осени может составить 70 рублей, произойдет откат, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова. Курс доллара в понедельник превысил 101 рубль. "Все нормализуется, все будет нормально. Я думаю, дальше он (доллар) уже не пойдет", - сказала Перминова РИА Новости. По ее мнению, до конца осени можно ожидать, что "курс доллара составит 70 рублей". Она подчеркнула, что ВВП России растет, промышленность работает. Правительство и Центробанк делают все для стабильного развития российской экономики.
https://ria.ru/20230814/dollar-1889921806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, совет федерации рф
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Совет Федерации РФ
В Совфеде предсказали снижение курса доллара к концу осени
В Совфеде ожидают снижения курса доллара к концу осени до 70 рублей
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Курс доллара к концу осени может составить 70 рублей, произойдет откат, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Курс доллара в понедельник превысил 101 рубль.
"Все нормализуется, все будет нормально. Я думаю, дальше он (доллар) уже не пойдет", - сказала Перминова РИА Новости.
По ее мнению, до конца осени можно ожидать, что "курс доллара составит 70 рублей".
Она подчеркнула, что ВВП России
растет, промышленность работает. Правительство и Центробанк делают все для стабильного развития российской экономики.
Депутат заявил, что россиян не волнует курс доллара