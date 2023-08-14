https://ria.ru/20230814/dollar-1889925677.html

В Совфеде предсказали снижение курса доллара к концу осени

В Совфеде предсказали снижение курса доллара к концу осени - РИА Новости, 14.08.2023

В Совфеде предсказали снижение курса доллара к концу осени

Курс доллара к концу осени может составить 70 рублей, произойдет откат, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:15

2023-08-14T12:15

2023-08-14T12:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Курс доллара к концу осени может составить 70 рублей, произойдет откат, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова. Курс доллара в понедельник превысил 101 рубль. "Все нормализуется, все будет нормально. Я думаю, дальше он (доллар) уже не пойдет", - сказала Перминова РИА Новости. По ее мнению, до конца осени можно ожидать, что "курс доллара составит 70 рублей". Она подчеркнула, что ВВП России растет, промышленность работает. Правительство и Центробанк делают все для стабильного развития российской экономики.

https://ria.ru/20230814/dollar-1889921806.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, совет федерации рф