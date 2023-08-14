https://ria.ru/20230814/devochka-1890005290.html

В Дагестане органы опеки проверят семью девочки, стоявшей на карнизе

В Дагестане органы опеки проверят семью девочки, стоявшей на карнизе - РИА Новости, 14.08.2023

В Дагестане органы опеки проверят семью девочки, стоявшей на карнизе

Органы опеки и попечительства в дагестанском Каспийске проверят семью трехлетней девочки, которая, оставшись без присмотра в квартире, забралась на подоконник... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:31

2023-08-14T16:31

2023-08-14T16:31

происшествия

каспийск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Органы опеки и попечительства в дагестанском Каспийске проверят семью трехлетней девочки, которая, оставшись без присмотра в квартире, забралась на подоконник открытого окна на девятом этаже, сообщила уполномоченная при главе республики по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова в своем Telegram-канале. В понедельник утром в Каспийске туристы передали в полицию данные о маленькой девочке, которая вылезла из окна на девятом этаже многоквартирного дома по улице Халилова и стояла на карнизе. В квартире никого из взрослых не было, лишь еще один ребенок. Пока местные жители стояли внизу под окном с кучей толстых одеял, полицейские зашли в квартиру и спасли малышку. "Еще одной трагедии чудом удалось избежать… По моей просьбе органы опеки и попечительства города выедут в семью для выяснения обстоятельств, почему малолетние дети остались дома одни. Если семья в тяжелой жизненной ситуации (одинокий родитель заболел, например, нет помощи от родственников, случилось что-то экстренное, что вынудило срочно уйти из дома и т.д.), то это одна история. Если имеет место халатное отношение к воспитанию детей и систематическое неисполнение родительских обязанностей – это уже преступное поведение", – отметила Ежова. Следственное управление СК РФ по Дагестану сообщает, что организована доследственная проверка, в ходе которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) родителей по воспитанию девочки и оставлению ее в опасности.

https://ria.ru/20230812/gaz-1889729777.html

https://ria.ru/20230809/rebenok-1889069756.html

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происшествия, каспийск, следственный комитет россии (ск рф), россия, жилье