https://ria.ru/20230814/deltaplanerist-1889934840.html

В Ленинградской области пьяный дельтапланерист упал на крышу дома

В Ленинградской области пьяный дельтапланерист упал на крышу дома - РИА Новости, 14.08.2023

В Ленинградской области пьяный дельтапланерист упал на крышу дома

Полиция Ленобласти разбирается в инциденте с падением на крышу дома мотодельтаплана, которым управлял пьяный спортсмен, сообщает в понедельник ГУМВД по... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:52

2023-08-14T12:52

2023-08-14T12:52

происшествия

ленинградская область

киришский район

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Полиция Ленобласти разбирается в инциденте с падением на крышу дома мотодельтаплана, которым управлял пьяный спортсмен, сообщает в понедельник ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Накануне в полицию Киришского района Ленобласти поступило сообщение от очевидца о том, что над домом 20 по улице Клубничной в СНТ "Березка" двое летали на дельтаплане и, возможно, кто-то из них упал, не справившись с ветром или управлением аппаратом. "При выезде на место происшествия полицейскими установлено, что мотодельтаплан упал на один из домов по улице Рябиновой, повредив фасад строения, стеклопакет и спутниковую антенну, а управлял аппаратом 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает главк. В отношении дельтапланериста составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). По факту самого инцидента также проводится проверка. Мотодельтаплан – дельтаплан с силовой установкой, со стреловидным крылом, управление полетом которого осуществляется смещением центра масс за счет перемещения пилота относительно точки подвески (балансирный планер). Популярен у опытных пилотов, новичкам же крайне рекомендуется сначала освоить обычный дельтаплан.

https://ria.ru/20230605/deltaplan-1876182214.html

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киришский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, киришский район, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)