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В Ленинградской области пьяный дельтапланерист упал на крышу дома - РИА Новости, 14.08.2023
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12:52 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/deltaplanerist-1889934840.html
В Ленинградской области пьяный дельтапланерист упал на крышу дома
В Ленинградской области пьяный дельтапланерист упал на крышу дома - РИА Новости, 14.08.2023
В Ленинградской области пьяный дельтапланерист упал на крышу дома
Полиция Ленобласти разбирается в инциденте с падением на крышу дома мотодельтаплана, которым управлял пьяный спортсмен, сообщает в понедельник ГУМВД по... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:52
2023-08-14T12:52
происшествия
ленинградская область
киришский район
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Полиция Ленобласти разбирается в инциденте с падением на крышу дома мотодельтаплана, которым управлял пьяный спортсмен, сообщает в понедельник ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Накануне в полицию Киришского района Ленобласти поступило сообщение от очевидца о том, что над домом 20 по улице Клубничной в СНТ "Березка" двое летали на дельтаплане и, возможно, кто-то из них упал, не справившись с ветром или управлением аппаратом. "При выезде на место происшествия полицейскими установлено, что мотодельтаплан упал на один из домов по улице Рябиновой, повредив фасад строения, стеклопакет и спутниковую антенну, а управлял аппаратом 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает главк. В отношении дельтапланериста составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). По факту самого инцидента также проводится проверка. Мотодельтаплан – дельтаплан с силовой установкой, со стреловидным крылом, управление полетом которого осуществляется смещением центра масс за счет перемещения пилота относительно точки подвески (балансирный планер). Популярен у опытных пилотов, новичкам же крайне рекомендуется сначала освоить обычный дельтаплан.
https://ria.ru/20230605/deltaplan-1876182214.html
ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, киришский район, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Киришский район, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области пьяный дельтапланерист упал на крышу дома

Полиция выясняет, как пьяный дельтапланерист упал на крышу дома под Киришами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Полиция Ленобласти разбирается в инциденте с падением на крышу дома мотодельтаплана, которым управлял пьяный спортсмен, сообщает в понедельник ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Накануне в полицию Киришского района Ленобласти поступило сообщение от очевидца о том, что над домом 20 по улице Клубничной в СНТ "Березка" двое летали на дельтаплане и, возможно, кто-то из них упал, не справившись с ветром или управлением аппаратом.
"При выезде на место происшествия полицейскими установлено, что мотодельтаплан упал на один из домов по улице Рябиновой, повредив фасад строения, стеклопакет и спутниковую антенну, а управлял аппаратом 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает главк. В отношении дельтапланериста составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). По факту самого инцидента также проводится проверка.
Мотодельтаплан – дельтаплан с силовой установкой, со стреловидным крылом, управление полетом которого осуществляется смещением центра масс за счет перемещения пилота относительно точки подвески (балансирный планер). Популярен у опытных пилотов, новичкам же крайне рекомендуется сначала освоить обычный дельтаплан.
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ПроисшествияЛенинградская областьКиришский районРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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