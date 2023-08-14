https://ria.ru/20230814/deltaplanerist-1889934840.html
В Ленинградской области пьяный дельтапланерист упал на крышу дома
В Ленинградской области пьяный дельтапланерист упал на крышу дома - РИА Новости, 14.08.2023
В Ленинградской области пьяный дельтапланерист упал на крышу дома
Полиция Ленобласти разбирается в инциденте с падением на крышу дома мотодельтаплана, которым управлял пьяный спортсмен, сообщает в понедельник ГУМВД по... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:52
2023-08-14T12:52
2023-08-14T12:52
происшествия
ленинградская область
киришский район
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Полиция Ленобласти разбирается в инциденте с падением на крышу дома мотодельтаплана, которым управлял пьяный спортсмен, сообщает в понедельник ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Накануне в полицию Киришского района Ленобласти поступило сообщение от очевидца о том, что над домом 20 по улице Клубничной в СНТ "Березка" двое летали на дельтаплане и, возможно, кто-то из них упал, не справившись с ветром или управлением аппаратом. "При выезде на место происшествия полицейскими установлено, что мотодельтаплан упал на один из домов по улице Рябиновой, повредив фасад строения, стеклопакет и спутниковую антенну, а управлял аппаратом 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает главк. В отношении дельтапланериста составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). По факту самого инцидента также проводится проверка. Мотодельтаплан – дельтаплан с силовой установкой, со стреловидным крылом, управление полетом которого осуществляется смещением центра масс за счет перемещения пилота относительно точки подвески (балансирный планер). Популярен у опытных пилотов, новичкам же крайне рекомендуется сначала освоить обычный дельтаплан.
https://ria.ru/20230605/deltaplan-1876182214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, киришский район, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Киришский район, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области пьяный дельтапланерист упал на крышу дома
Полиция выясняет, как пьяный дельтапланерист упал на крышу дома под Киришами