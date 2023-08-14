Рейтинг@Mail.ru
На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2024 год - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/byudzhet-1890038602.html
На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2024 год
На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2024 год - РИА Новости, 14.08.2023
На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2024 год
Дефицит бюджета Украины на 2024 год ожидается на том же уровне, что и в этом году, сообщили в украинском министерстве финансов. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:19
2023-08-14T18:19
цены на нефть
украина
сергей марченко
верховная рада украины
даниил гетманцев
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Дефицит бюджета Украины на 2024 год ожидается на том же уровне, что и в этом году, сообщили в украинском министерстве финансов. "Относительно финансирования дефицита государственного бюджета Украины в 2024 году, Сергей Марченко отметил, что дефицит на следующий год прогнозируется на уровне 2023 года и минфин Украины уже активно работает над привлечением необходимой международной помощи", - говорится в сообщении на сайте минфина Украины. Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
https://ria.ru/20230802/tayvan-1887725531.html
https://ria.ru/20230730/byudzhet-1887204455.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, украина, сергей марченко, верховная рада украины, даниил гетманцев, денис шмыгаль
Цены на нефть, Украина, Сергей Марченко, Верховная Рада Украины, Даниил Гетманцев, Денис Шмыгаль
На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2024 год

Минфин Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2024 год на уровне этого года

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Дефицит бюджета Украины на 2024 год ожидается на том же уровне, что и в этом году, сообщили в украинском министерстве финансов.
«
"Относительно финансирования дефицита государственного бюджета Украины в 2024 году, Сергей Марченко отметил, что дефицит на следующий год прогнозируется на уровне 2023 года и минфин Украины уже активно работает над привлечением необходимой международной помощи", - говорится в сообщении на сайте минфина Украины.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
FT: Байден попросит конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины
2 августа, 09:46
Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.
Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов.
Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Почти половина бюджета Украины состоит из зарубежной помощи, заявили в Раде
30 июля, 14:41
 
Цены на нефтьУкраинаСергей МарченкоВерховная Рада УкраиныДаниил ГетманцевДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала