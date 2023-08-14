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На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2024 год
На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2024 год - РИА Новости, 14.08.2023
На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2024 год
Дефицит бюджета Украины на 2024 год ожидается на том же уровне, что и в этом году, сообщили в украинском министерстве финансов. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:19
2023-08-14T18:19
2023-08-14T18:19
цены на нефть
украина
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Дефицит бюджета Украины на 2024 год ожидается на том же уровне, что и в этом году, сообщили в украинском министерстве финансов. "Относительно финансирования дефицита государственного бюджета Украины в 2024 году, Сергей Марченко отметил, что дефицит на следующий год прогнозируется на уровне 2023 года и минфин Украины уже активно работает над привлечением необходимой международной помощи", - говорится в сообщении на сайте минфина Украины. Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
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цены на нефть, украина, сергей марченко, верховная рада украины, даниил гетманцев, денис шмыгаль
Цены на нефть, Украина, Сергей Марченко, Верховная Рада Украины, Даниил Гетманцев, Денис Шмыгаль
На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2024 год
Минфин Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2024 год на уровне этого года