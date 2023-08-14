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На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2024 год

На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2024 год - РИА Новости, 14.08.2023

На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2024 год

Дефицит бюджета Украины на 2024 год ожидается на том же уровне, что и в этом году, сообщили в украинском министерстве финансов. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T18:19

2023-08-14T18:19

2023-08-14T18:19

цены на нефть

украина

сергей марченко

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даниил гетманцев

денис шмыгаль

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Дефицит бюджета Украины на 2024 год ожидается на том же уровне, что и в этом году, сообщили в украинском министерстве финансов. "Относительно финансирования дефицита государственного бюджета Украины в 2024 году, Сергей Марченко отметил, что дефицит на следующий год прогнозируется на уровне 2023 года и минфин Украины уже активно работает над привлечением необходимой международной помощи", - говорится в сообщении на сайте минфина Украины. Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

https://ria.ru/20230802/tayvan-1887725531.html

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цены на нефть, украина, сергей марченко, верховная рада украины, даниил гетманцев, денис шмыгаль