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Бурятия передала первоклассникам в ДНР школьные принадлежности - РИА Новости, 14.08.2023
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10:00 14.08.2023
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Бурятия передала первоклассникам в ДНР школьные принадлежности
Бурятия передала первоклассникам в ДНР школьные принадлежности - РИА Новости, 14.08.2023
Бурятия передала первоклассникам в ДНР школьные принадлежности
Сорок портфелей со всеми необходимыми школьными принадлежностями передала Бурятия первоклассникам подшефного республике Старобешевского района Донецкой Народной РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:00
2023-08-14T10:00
надежные люди
общество
донецкая народная республика
хабаровский край
сахалинская область
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УЛАН-УДЭ, 14 авг – РИА Новости. Сорок портфелей со всеми необходимыми школьными принадлежностями передала Бурятия первоклассникам подшефного республике Старобешевского района Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ежегодно с 2015 года правительством Бурятии проводится благотворительная акция "Министерский портфель. Подарок первокласснику", в рамках которой сотрудники министерств и ведомств, желающие помочь детям, оставшимся без попечения, собирают к 1 сентября портфели, укомплектованные всеми необходимыми школьными принадлежностями. "В этом году география акции расширилась: помощь окажут будущим первоклассникам не только из Бурятии, но и Старобешевского района Донецкой Народной Республики. Сегодня, 14 августа, делегации из подшефного района в составе 10 человек вручили 40 школьных портфелей", - говорится в сообщении. Отмечается, что делегация из ДНР находится в республике по приглашению главы Бурятии Алексея Цыденова. Одним из ключевых пунктов визита является знакомство с практикой работы территориального общественного самоуправления в Бурятии и внедрение их в подшефном районе. Восемь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка – помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами.
https://ria.ru/20230814/knigi-1889885170.html
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общество, донецкая народная республика, хабаровский край, сахалинская область
Надежные люди, Общество, Донецкая Народная Республика, Хабаровский край, Сахалинская область
Бурятия передала первоклассникам в ДНР школьные принадлежности

Бурятия передала первоклассникам в ДНР портфели со школьными принадлежностями

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПервоклассники
Первоклассники - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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УЛАН-УДЭ, 14 авг – РИА Новости. Сорок портфелей со всеми необходимыми школьными принадлежностями передала Бурятия первоклассникам подшефного республике Старобешевского района Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ежегодно с 2015 года правительством Бурятии проводится благотворительная акция "Министерский портфель. Подарок первокласснику", в рамках которой сотрудники министерств и ведомств, желающие помочь детям, оставшимся без попечения, собирают к 1 сентября портфели, укомплектованные всеми необходимыми школьными принадлежностями.
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"В этом году география акции расширилась: помощь окажут будущим первоклассникам не только из Бурятии, но и Старобешевского района Донецкой Народной Республики. Сегодня, 14 августа, делегации из подшефного района в составе 10 человек вручили 40 школьных портфелей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что делегация из ДНР находится в республике по приглашению главы Бурятии Алексея Цыденова. Одним из ключевых пунктов визита является знакомство с практикой работы территориального общественного самоуправления в Бурятии и внедрение их в подшефном районе.
Восемь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка – помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами.
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Надежные людиОбществоДонецкая Народная РеспубликаХабаровский крайСахалинская область
 
 
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