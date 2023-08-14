Бурятия передала первоклассникам в ДНР школьные принадлежности
Бурятия передала первоклассникам в ДНР портфели со школьными принадлежностями
Первоклассники. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 14 авг – РИА Новости. Сорок портфелей со всеми необходимыми школьными принадлежностями передала Бурятия первоклассникам подшефного республике Старобешевского района Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ежегодно с 2015 года правительством Бурятии проводится благотворительная акция "Министерский портфель. Подарок первокласснику", в рамках которой сотрудники министерств и ведомств, желающие помочь детям, оставшимся без попечения, собирают к 1 сентября портфели, укомплектованные всеми необходимыми школьными принадлежностями.
"В этом году география акции расширилась: помощь окажут будущим первоклассникам не только из Бурятии, но и Старобешевского района Донецкой Народной Республики. Сегодня, 14 августа, делегации из подшефного района в составе 10 человек вручили 40 школьных портфелей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что делегация из ДНР находится в республике по приглашению главы Бурятии Алексея Цыденова. Одним из ключевых пунктов визита является знакомство с практикой работы территориального общественного самоуправления в Бурятии и внедрение их в подшефном районе.
Восемь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка – помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, Старобешевским и Амвросиевским районами.