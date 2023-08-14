https://ria.ru/20230814/briks-1890066935.html
Эксперты прокомментировали вступление Боливии в БРИКС
Эксперты прокомментировали вступление Боливии в БРИКС - РИА Новости, 14.08.2023
Эксперты прокомментировали вступление Боливии в БРИКС
Вступление Боливии в БРИКС будет способствовать экономическому развитию страны, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T20:58
2023-08-14T20:58
2023-08-14T20:58
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 14 авг - РИА Новости. Вступление Боливии в БРИКС будет способствовать экономическому развитию страны, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости. "Страна с обширными природными ресурсами в виде лития, железа, газа может воспользоваться преимуществами многополярного (мира), чтобы расширить торговлю и стратегические связи с другими странами", - отметил международный аналитик Уго Силес. В свою очередь, эксперт по вопросам геополитики Рауль Руис отметил, что Боливия стремится укрепить свою позицию и влияние в международных делах через торговое сотрудничество. Руис отметил, что, вступив в БРИКС, Боливия получит "экономические преимущества, (возможность) обмена знаниями и технологиями". "Активное участие андской страны в БРИКС могло бы способствовать ее международному продвижению и экономическому развитию", - полагает политолог Марсело Арекипа. Ранее Боливия официально уведомила о желании присоединиться к БРИКС , она примет участие в саммите в ЮАР 22-24 августа.
https://ria.ru/20230810/argentina-1889341423.html
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цены на нефть, боливия, брикс, юар
Цены на нефть, Боливия, БРИКС, ЮАР
Эксперты прокомментировали вступление Боливии в БРИКС
Эксперты: вступление Боливии в БРИКС поспособствует развитию экономики страны