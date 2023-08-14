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В Казахстане начали выращивать бананы в промышленных объемах - РИА Новости, 14.08.2023
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08:24 14.08.2023 (обновлено: 10:09 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/banany-1889879420.html
В Казахстане начали выращивать бананы в промышленных объемах
В Казахстане начали выращивать бананы в промышленных объемах - РИА Новости, 14.08.2023
В Казахстане начали выращивать бананы в промышленных объемах
Турецкая компания GenGroup Qazaqstan впервые в Казахстане приступила к выращиванию в Туркестанской области республики (на юге) бананов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T08:24
2023-08-14T10:09
экономика
казахстан
сша
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АСТАНА, 14 авг - РИА Новости. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan впервые в Казахстане приступила к выращиванию в Туркестанской области республики (на юге) бананов, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана. "В Туркестанской области в промышленных объёмах начнут производить бананы. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия", - говорится в пресс-релизе минсельхоза. Согласно сообщению, в ближайшее время теплица расширится еще на пять гектаров, что позволит производить порядка 1 тысячи тонн бананов в год. Первый урожай планируется собрать уже через 6-8 месяцев. Помимо экзотического фрукта в теплицах будут выращивать томаты и клубнику. По данным аграрного ведомства, стоимость проекта на первом этапе составляет четыре миллиона долларов США. При строительстве турецкая компания использовала высокопрочные конструкции, теплицы оснащены климат-контролем и системой адаптивного питания, которые позволяют полностью раскрыть генетический потенциал растений даже в самых неблагоприятных погодных условиях.
https://ria.ru/20210918/banan-1750635517.html
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экономика, казахстан, сша
Экономика, Казахстан, США
В Казахстане начали выращивать бананы в промышленных объемах

Турецкая компания GenGroup Qazaqstan начала выращивать бананы в Казахстане

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бананы
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АСТАНА, 14 авг - РИА Новости. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan впервые в Казахстане приступила к выращиванию в Туркестанской области республики (на юге) бананов, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.
"В Туркестанской области в промышленных объёмах начнут производить бананы. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия", - говорится в пресс-релизе минсельхоза.
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Согласно сообщению, в ближайшее время теплица расширится еще на пять гектаров, что позволит производить порядка 1 тысячи тонн бананов в год. Первый урожай планируется собрать уже через 6-8 месяцев. Помимо экзотического фрукта в теплицах будут выращивать томаты и клубнику.
По данным аграрного ведомства, стоимость проекта на первом этапе составляет четыре миллиона долларов США. При строительстве турецкая компания использовала высокопрочные конструкции, теплицы оснащены климат-контролем и системой адаптивного питания, которые позволяют полностью раскрыть генетический потенциал растений даже в самых неблагоприятных погодных условиях.
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