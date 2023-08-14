https://ria.ru/20230814/banany-1889879420.html
В Казахстане начали выращивать бананы в промышленных объемах
В Казахстане начали выращивать бананы в промышленных объемах - РИА Новости, 14.08.2023
В Казахстане начали выращивать бананы в промышленных объемах
Турецкая компания GenGroup Qazaqstan впервые в Казахстане приступила к выращиванию в Туркестанской области республики (на юге) бананов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T08:24
2023-08-14T08:24
2023-08-14T10:09
экономика
казахстан
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889894545_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06970afb79dfcc7cb185febbc76c68bd.jpg
АСТАНА, 14 авг - РИА Новости. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan впервые в Казахстане приступила к выращиванию в Туркестанской области республики (на юге) бананов, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана. "В Туркестанской области в промышленных объёмах начнут производить бананы. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия", - говорится в пресс-релизе минсельхоза. Согласно сообщению, в ближайшее время теплица расширится еще на пять гектаров, что позволит производить порядка 1 тысячи тонн бананов в год. Первый урожай планируется собрать уже через 6-8 месяцев. Помимо экзотического фрукта в теплицах будут выращивать томаты и клубнику. По данным аграрного ведомства, стоимость проекта на первом этапе составляет четыре миллиона долларов США. При строительстве турецкая компания использовала высокопрочные конструкции, теплицы оснащены климат-контролем и системой адаптивного питания, которые позволяют полностью раскрыть генетический потенциал растений даже в самых неблагоприятных погодных условиях.
https://ria.ru/20210918/banan-1750635517.html
https://ria.ru/20181112/1532614316.html
казахстан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889894545_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0454fc877bb8030591a38b7338851d8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, сша
Экономика, Казахстан, США
В Казахстане начали выращивать бананы в промышленных объемах
Турецкая компания GenGroup Qazaqstan начала выращивать бананы в Казахстане