https://ria.ru/20230814/banany-1889879420.html

В Казахстане начали выращивать бананы в промышленных объемах

В Казахстане начали выращивать бананы в промышленных объемах - РИА Новости, 14.08.2023

В Казахстане начали выращивать бананы в промышленных объемах

Турецкая компания GenGroup Qazaqstan впервые в Казахстане приступила к выращиванию в Туркестанской области республики (на юге) бананов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T08:24

2023-08-14T08:24

2023-08-14T10:09

экономика

казахстан

сша

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АСТАНА, 14 авг - РИА Новости. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan впервые в Казахстане приступила к выращиванию в Туркестанской области республики (на юге) бананов, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана. "В Туркестанской области в промышленных объёмах начнут производить бананы. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия", - говорится в пресс-релизе минсельхоза. Согласно сообщению, в ближайшее время теплица расширится еще на пять гектаров, что позволит производить порядка 1 тысячи тонн бананов в год. Первый урожай планируется собрать уже через 6-8 месяцев. Помимо экзотического фрукта в теплицах будут выращивать томаты и клубнику. По данным аграрного ведомства, стоимость проекта на первом этапе составляет четыре миллиона долларов США. При строительстве турецкая компания использовала высокопрочные конструкции, теплицы оснащены климат-контролем и системой адаптивного питания, которые позволяют полностью раскрыть генетический потенциал растений даже в самых неблагоприятных погодных условиях.

https://ria.ru/20210918/banan-1750635517.html

https://ria.ru/20181112/1532614316.html

казахстан

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, казахстан, сша