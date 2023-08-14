https://ria.ru/20230814/avtovaz-1889889171.html

"АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Largus в Тольятти

"АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Largus в Тольятти - РИА Новости, 14.08.2023

"АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Largus в Тольятти

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Largus на заводе в Тольятти, сообщила компания. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:40

2023-08-14T09:40

2023-08-14T10:37

авто

тольятти

автоваз

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Largus на заводе в Тольятти, сообщила компания. "Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока. Всего в августе 2023 года планируется произвести 650 автомобилей Lada Largus различных модификаций", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что в это число войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus, которую соберут в Ижевске до конца года.Неделю назад "АвтоВАЗ" сообщил о переносе производства Lada Largus в Ижевск. Этот процесс планируется завершить во втором квартале 2024 года.Компания владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (минус 46 процентов к 2021 году).

https://ria.ru/20221226/lada-1841399172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, тольятти, автоваз