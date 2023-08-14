Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Largus в Тольятти - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 14.08.2023 (обновлено: 10:37 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/avtovaz-1889889171.html
"АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Largus в Тольятти
"АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Largus в Тольятти - РИА Новости, 14.08.2023
"АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Largus в Тольятти
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Largus на заводе в Тольятти, сообщила компания. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:40
2023-08-14T10:37
авто
тольятти
автоваз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147591/40/1475914026_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_c0cd9ad00cc1482f1bbdde19df21de43.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Largus на заводе в Тольятти, сообщила компания. "Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока. Всего в августе 2023 года планируется произвести 650 автомобилей Lada Largus различных модификаций", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что в это число войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus, которую соберут в Ижевске до конца года.Неделю назад "АвтоВАЗ" сообщил о переносе производства Lada Largus в Ижевск. Этот процесс планируется завершить во втором квартале 2024 года.Компания владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (минус 46 процентов к 2021 году).
https://ria.ru/20221226/lada-1841399172.html
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147591/40/1475914026_161:0:1761:1200_1920x0_80_0_0_3f1e1173960031b9444e2dcffc1951b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, тольятти, автоваз
Авто, Тольятти, АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Largus в Тольятти

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Largus на заводе в Тольятти

© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''Автомобиль Lada Largus
Автомобиль Lada Largus - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''
Автомобиль Lada Largus. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Largus на заводе в Тольятти, сообщила компания.
«
"Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока. Всего в августе 2023 года планируется произвести 650 автомобилей Lada Largus различных модификаций", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что в это число войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus, которую соберут в Ижевске до конца года.
Неделю назад "АвтоВАЗ" сообщил о переносе производства Lada Largus в Ижевск. Этот процесс планируется завершить во втором квартале 2024 года.
Компания владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (минус 46 процентов к 2021 году).
Lada Largus на конвейере - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Серийное производство электромобиля Lada e-Largus начнут в 2024 году
26 декабря 2022, 14:03
 
АвтоТольяттиАвтоВАЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала