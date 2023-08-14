https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1890074444.html

Самарская область представила более десяти предприятий на форуме "Армия"

Самарская область представила более десяти предприятий на форуме "Армия" - РИА Новости, 14.08.2023

Самарская область представила более десяти предприятий на форуме "Армия"

Военно-технический форум "Армия-2023" очень важен для Самарской области, регион представил более десяти предприятий на выставке, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T21:55

2023-08-14T21:55

2023-08-14T21:55

экономика

технологии

самарская область

кубинка

россия

дмитрий азаров

новикомбанк

ростех

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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг – РИА Новости. Военно-технический форум "Армия-2023" очень важен для Самарской области, регион представил более десяти предприятий на выставке, рассказал РИА Новости губернатор области Дмитрий Азаров. Глава региона в понедельник посетил форум "Армия-2023" в подмосковной Кубинке. "Для нашего региона это очень важный форум, на территории Самарской области расположены десятки предприятий оборонно-промышленного комплекса, и Самарская область вносит свой заметный вклад в укрепление обороноспособности страны. Самарская область и в этом смысле опорный край державы. Более десяти предприятий Самарской области являются участниками форума, плюс наш национальный исследовательский университет имени Сергея Павловича Королева представляет свои здесь инновационные разработки", - рассказал Азаров РИА Новости. Губернатор также отметил, что область подписала соглашение о запуске производства новой высокотехнологичной военной продукции в регионе, а также соглашение о сотрудничестве с "Новикомбанком". "В рамках форума насыщенная программа – подписали соглашения уже с инвестором, который готов запустить производство на территории Самарской области. Высокотехнологичное, инновационное производство продукции военного назначения, так скажем. Подписали соглашение с "Новикомбанком" о сотрудничестве в разных сферах. "Новикомбанк" является нашим надежным партнером, партнером предприятий Самарской области, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса", - сказал Азаров. Он подчеркнул, что обсуждалось расширение сотрудничества региона с "Новикомбанк", в том числе участие банка в жилищных программах, которые будут реализовываться предприятиями оборонно-промышленного комплекса корпорации "Ростех". Губернатор также рассказал, что посмотрел новейшую продукцию самарских предприятий, представленную на выставке. В том числе он оценил судно на воздушной подушке – новое производство, запущенное на самарском "Авиакоре", и производство пикапов на базе "Нивы", которые, по его словам, востребованы сегодня в армии. "Определились по мерам поддержки. Работа продолжается, все наши предприятия приехали здесь заряженные на поиск партнеров, на заключение контрактов", - заключил Азаров. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230814/azarov-1890070454.html

самарская область

кубинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, самарская область, кубинка, россия, дмитрий азаров, новикомбанк, ростех, форум "армия — 2023"