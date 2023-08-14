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Самарская область представила более десяти предприятий на форуме "Армия" - РИА Новости, 14.08.2023
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21:55 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1890074444.html
Самарская область представила более десяти предприятий на форуме "Армия"
Самарская область представила более десяти предприятий на форуме "Армия" - РИА Новости, 14.08.2023
Самарская область представила более десяти предприятий на форуме "Армия"
Военно-технический форум "Армия-2023" очень важен для Самарской области, регион представил более десяти предприятий на выставке, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T21:55
2023-08-14T21:55
экономика
технологии
самарская область
кубинка
россия
дмитрий азаров
новикомбанк
ростех
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг – РИА Новости. Военно-технический форум "Армия-2023" очень важен для Самарской области, регион представил более десяти предприятий на выставке, рассказал РИА Новости губернатор области Дмитрий Азаров. Глава региона в понедельник посетил форум "Армия-2023" в подмосковной Кубинке. "Для нашего региона это очень важный форум, на территории Самарской области расположены десятки предприятий оборонно-промышленного комплекса, и Самарская область вносит свой заметный вклад в укрепление обороноспособности страны. Самарская область и в этом смысле опорный край державы. Более десяти предприятий Самарской области являются участниками форума, плюс наш национальный исследовательский университет имени Сергея Павловича Королева представляет свои здесь инновационные разработки", - рассказал Азаров РИА Новости. Губернатор также отметил, что область подписала соглашение о запуске производства новой высокотехнологичной военной продукции в регионе, а также соглашение о сотрудничестве с "Новикомбанком". "В рамках форума насыщенная программа – подписали соглашения уже с инвестором, который готов запустить производство на территории Самарской области. Высокотехнологичное, инновационное производство продукции военного назначения, так скажем. Подписали соглашение с "Новикомбанком" о сотрудничестве в разных сферах. "Новикомбанк" является нашим надежным партнером, партнером предприятий Самарской области, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса", - сказал Азаров. Он подчеркнул, что обсуждалось расширение сотрудничества региона с "Новикомбанк", в том числе участие банка в жилищных программах, которые будут реализовываться предприятиями оборонно-промышленного комплекса корпорации "Ростех". Губернатор также рассказал, что посмотрел новейшую продукцию самарских предприятий, представленную на выставке. В том числе он оценил судно на воздушной подушке – новое производство, запущенное на самарском "Авиакоре", и производство пикапов на базе "Нивы", которые, по его словам, востребованы сегодня в армии. "Определились по мерам поддержки. Работа продолжается, все наши предприятия приехали здесь заряженные на поиск партнеров, на заключение контрактов", - заключил Азаров. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/azarov-1890070454.html
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экономика, технологии, самарская область, кубинка, россия, дмитрий азаров, новикомбанк, ростех, форум "армия — 2023"
Экономика, Технологии, Самарская область, Кубинка, Россия, Дмитрий Азаров, Новикомбанк, Ростех, Форум "Армия — 2023"
Самарская область представила более десяти предприятий на форуме "Армия"

Самарская область представила более десяти предприятий ОПК на форуме Армия-2023

© Фото: пресс-служба правительства Самарской областиДелегация Самарской области на форуме "Армия-2023" во главе с губернатором Дмитрием Азаровым
Делегация Самарской области на форуме Армия-2023 во главе с губернатором Дмитрием Азаровым
© Фото: пресс-служба правительства Самарской области
Делегация Самарской области на форуме "Армия-2023" во главе с губернатором Дмитрием Азаровым
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг – РИА Новости. Военно-технический форум "Армия-2023" очень важен для Самарской области, регион представил более десяти предприятий на выставке, рассказал РИА Новости губернатор области Дмитрий Азаров.
Глава региона в понедельник посетил форум "Армия-2023" в подмосковной Кубинке.
«
"Для нашего региона это очень важный форум, на территории Самарской области расположены десятки предприятий оборонно-промышленного комплекса, и Самарская область вносит свой заметный вклад в укрепление обороноспособности страны. Самарская область и в этом смысле опорный край державы. Более десяти предприятий Самарской области являются участниками форума, плюс наш национальный исследовательский университет имени Сергея Павловича Королева представляет свои здесь инновационные разработки", - рассказал Азаров РИА Новости.
Губернатор также отметил, что область подписала соглашение о запуске производства новой высокотехнологичной военной продукции в регионе, а также соглашение о сотрудничестве с "Новикомбанком".
Делегация Самарской области на форуме Армия-2023 во главе с губернатором Дмитрием Азаровым
Азаров подписал соглашения о создании новых производств в Самарской области
Вчера, 21:21
«
"В рамках форума насыщенная программа – подписали соглашения уже с инвестором, который готов запустить производство на территории Самарской области. Высокотехнологичное, инновационное производство продукции военного назначения, так скажем. Подписали соглашение с "Новикомбанком" о сотрудничестве в разных сферах. "Новикомбанк" является нашим надежным партнером, партнером предприятий Самарской области, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса", - сказал Азаров.
Он подчеркнул, что обсуждалось расширение сотрудничества региона с "Новикомбанк", в том числе участие банка в жилищных программах, которые будут реализовываться предприятиями оборонно-промышленного комплекса корпорации "Ростех".
Губернатор также рассказал, что посмотрел новейшую продукцию самарских предприятий, представленную на выставке. В том числе он оценил судно на воздушной подушке – новое производство, запущенное на самарском "Авиакоре", и производство пикапов на базе "Нивы", которые, по его словам, востребованы сегодня в армии.
«
"Определились по мерам поддержки. Работа продолжается, все наши предприятия приехали здесь заряженные на поиск партнеров, на заключение контрактов", - заключил Азаров.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Международный военно-технический форум "Армия-2023"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

Посетители на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

Посетитель фотографируется на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

Певец Олег Газманов на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

Переносные зенитные ракетные комплексы на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

Стенд компании Камаз на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

Посетители у стенда Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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9 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

Иранский беспилотник Шахин на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Впервые он прошел в июне 2015 года.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

Военный оркестр на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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12 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

Беспилотный бронеавтомобиль Зубило на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 13

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 13

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 13

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 13

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 13

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 13

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 13

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
ЭкономикаТехнологииСамарская областьКубинкаРоссияДмитрий АзаровНовикомбанкРостехФорум "Армия — 2023"
 
 
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