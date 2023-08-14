https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1890064320.html

Более 50 производителей из Подмосковья приняли участие в "Армии-2023"

Более 50 производителей из Подмосковья приняли участие в "Армии-2023" - РИА Новости, 14.08.2023

Более 50 производителей из Подмосковья приняли участие в "Армии-2023"

Более полусотни подмосковных предприятий представили свои разработки на форуме "Армия-2023", сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T20:37

2023-08-14T20:37

2023-08-14T20:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

королев

балашиха

патриот

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более полусотни подмосковных предприятий представили свои разработки на форуме "Армия-2023", сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "В Парке "Патриот" в Одинцовском городском округе стартовал IX Международный военно-технический форум "Армия-2023". В развернутой здесь выставке участвуют более 1,5 тысячи российских и зарубежных предприятий, в том числе свыше 50 компаний, работающих на территории Подмосковья", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы властей Подмосковья, корпорация "Тактическое ракетное вооружение" из Королёва представила на выставке не только военную продукцию, но и космические аппараты. Материалы для производства парашютов продемонстрировала на выставке ещё одна компания из Королева - "Передовая текстильщица". Щелковская шелкоткацкая фабрика представила экипировку для военнослужащих, Авиационная Корпорация "Рубин" из Балашихи – тормозные диски и тепловые пакеты из композиционных материалов, а модульный бронешлем и тонкую бронепанель представил "АРМОКОМ" из Хотькова. "Ежегодно в форуме участвуют порядка полусотни подмосковных производителей, и 2023-й – не исключение. Всего у нас в ОПК более 100 предприятий, на них работает свыше 120 тысяч человек. Это особо ценные работники, и мы стараемся их всячески поддерживать. Так уже около 800 молодым учёным и специалистам предоставили льготное жильё по соципотеке", - рассказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Международный военно-технический форум "Армия -2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230814/tekhnika-1890056804.html

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Наталья Макарова

московская область (подмосковье), королев, балашиха, патриот, форум "армия — 2023"