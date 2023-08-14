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Более 50 производителей из Подмосковья приняли участие в "Армии-2023" - РИА Новости, 14.08.2023
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Новости Подмосковья
 
20:37 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1890064320.html
Более 50 производителей из Подмосковья приняли участие в "Армии-2023"
Более 50 производителей из Подмосковья приняли участие в "Армии-2023" - РИА Новости, 14.08.2023
Более 50 производителей из Подмосковья приняли участие в "Армии-2023"
Более полусотни подмосковных предприятий представили свои разработки на форуме "Армия-2023", сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T20:37
2023-08-14T20:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
королев
балашиха
патриот
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более полусотни подмосковных предприятий представили свои разработки на форуме "Армия-2023", сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "В Парке "Патриот" в Одинцовском городском округе стартовал IX Международный военно-технический форум "Армия-2023". В развернутой здесь выставке участвуют более 1,5 тысячи российских и зарубежных предприятий, в том числе свыше 50 компаний, работающих на территории Подмосковья", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы властей Подмосковья, корпорация "Тактическое ракетное вооружение" из Королёва представила на выставке не только военную продукцию, но и космические аппараты. Материалы для производства парашютов продемонстрировала на выставке ещё одна компания из Королева - "Передовая текстильщица". Щелковская шелкоткацкая фабрика представила экипировку для военнослужащих, Авиационная Корпорация "Рубин" из Балашихи – тормозные диски и тепловые пакеты из композиционных материалов, а модульный бронешлем и тонкую бронепанель представил "АРМОКОМ" из Хотькова. "Ежегодно в форуме участвуют порядка полусотни подмосковных производителей, и 2023-й – не исключение. Всего у нас в ОПК более 100 предприятий, на них работает свыше 120 тысяч человек. Это особо ценные работники, и мы стараемся их всячески поддерживать. Так уже около 800 молодым учёным и специалистам предоставили льготное жильё по соципотеке", - рассказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Международный военно-технический форум "Армия -2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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московская область (подмосковье), королев, балашиха, патриот, форум "армия — 2023"
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев, Балашиха, Патриот, Форум "Армия — 2023"

Более 50 производителей из Подмосковья приняли участие в "Армии-2023"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более полусотни подмосковных предприятий представили свои разработки на форуме "Армия-2023", сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«
"В Парке "Патриот" в Одинцовском городском округе стартовал IX Международный военно-технический форум "Армия-2023". В развернутой здесь выставке участвуют более 1,5 тысячи российских и зарубежных предприятий, в том числе свыше 50 компаний, работающих на территории Подмосковья", - отметили в ведомстве.
По данным пресс-службы властей Подмосковья, корпорация "Тактическое ракетное вооружение" из Королёва представила на выставке не только военную продукцию, но и космические аппараты.
Материалы для производства парашютов продемонстрировала на выставке ещё одна компания из Королева - "Передовая текстильщица".
Посетители у стенда Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
На форуме "Армия-2023" рассказали о самой востребованной технике в войсках
Вчера, 19:46
Щелковская шелкоткацкая фабрика представила экипировку для военнослужащих, Авиационная Корпорация "Рубин" из Балашихи – тормозные диски и тепловые пакеты из композиционных материалов, а модульный бронешлем и тонкую бронепанель представил "АРМОКОМ" из Хотькова.
«
"Ежегодно в форуме участвуют порядка полусотни подмосковных производителей, и 2023-й – не исключение. Всего у нас в ОПК более 100 предприятий, на них работает свыше 120 тысяч человек. Это особо ценные работники, и мы стараемся их всячески поддерживать. Так уже около 800 молодым учёным и специалистам предоставили льготное жильё по соципотеке", - рассказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Международный военно-технический форум "Армия -2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Международный военно-технический форум "Армия-2023"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

Посетители на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

Посетитель фотографируется на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

Певец Олег Газманов на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

Переносные зенитные ракетные комплексы на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

Стенд компании Камаз на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

Посетители у стенда Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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9 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

Иранский беспилотник Шахин на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Впервые он прошел в июне 2015 года.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

Военный оркестр на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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12 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

Беспилотный бронеавтомобиль Зубило на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 13

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 13

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 13

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 13

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 13

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 13

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 13

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоролевБалашихаПатриотФорум "Армия — 2023"
 
 
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