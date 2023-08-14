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Азербайджан обвинил Армению в стягивании техники на границу - РИА Новости, 14.08.2023
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15:13 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/armeniya-1889983062.html
Азербайджан обвинил Армению в стягивании техники на границу
Азербайджан обвинил Армению в стягивании техники на границу - РИА Новости, 14.08.2023
Азербайджан обвинил Армению в стягивании техники на границу
МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону в концентрации военной техники и вооружений на общей границе, в Ереване назвали эти обвинения не соответствующими... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:13
2023-08-14T15:13
в мире
азербайджан
армения
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ/ЕРЕВАН, 14 авг – РИА Новости. МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону в концентрации военной техники и вооружений на общей границе, в Ереване назвали эти обвинения не соответствующими действительности. "В последние дни наблюдалась концентрация в большом количестве оружия, военной техники и личного состава ВС Армении с целью совершения очередной военной авантюры вдоль государственной границы. Особую озабоченность вызывает использование армянской стороной средств радиоэлектронной борьбы, незаконно размещенных на суверенных территориях Азербайджана. В последние недели наряду с гражданскими самолетами "Азербайджанских авиалиний" радиоэлектронным помехам, представляющим серьезную угрозу для их безопасности, подверглись и самолеты зарубежных стран", - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана. Со своей стороны, минобороны Армении опровергло это заявление. "Распространенное министерством иностранных дел Азербайджана сообщение о том, что якобы ВС Армении сконцентрировали большое количество оружия, военной техники и личного состава на армяно-азербайджанской границе, не соответствует действительности", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале армянского оборонного ведомства. Кроме того, в министерстве еще раз заявили, что у Армении нет войск в Нагорном Карабахе. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230812/karabakh-1889674068.html
https://ria.ru/20230806/armeniya-1888445580.html
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в мире, азербайджан, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан обвинил Армению в стягивании техники на границу

Армения отвергла обвинения Азербайджана в стягивании техники на границу

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ/ЕРЕВАН, 14 авг – РИА Новости. МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону в концентрации военной техники и вооружений на общей границе, в Ереване назвали эти обвинения не соответствующими действительности.
"В последние дни наблюдалась концентрация в большом количестве оружия, военной техники и личного состава ВС Армении с целью совершения очередной военной авантюры вдоль государственной границы. Особую озабоченность вызывает использование армянской стороной средств радиоэлектронной борьбы, незаконно размещенных на суверенных территориях Азербайджана. В последние недели наряду с гражданскими самолетами "Азербайджанских авиалиний" радиоэлектронным помехам, представляющим серьезную угрозу для их безопасности, подверглись и самолеты зарубежных стран", - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
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Со своей стороны, минобороны Армении опровергло это заявление. "Распространенное министерством иностранных дел Азербайджана сообщение о том, что якобы ВС Армении сконцентрировали большое количество оружия, военной техники и личного состава на армяно-азербайджанской границе, не соответствует действительности", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале армянского оборонного ведомства. Кроме того, в министерстве еще раз заявили, что у Армении нет войск в Нагорном Карабахе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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В миреАзербайджанАрменияУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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