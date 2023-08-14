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Представители РПЦ освятили Запорожскую АЭС - РИА Новости, 14.08.2023
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Религия
 
15:28 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/aes-1889989207.html
Представители РПЦ освятили Запорожскую АЭС
Представители РПЦ освятили Запорожскую АЭС - РИА Новости, 14.08.2023
Представители РПЦ освятили Запорожскую АЭС
Представители Русской православной церкви посетили Запорожскую АЭС, они провели молебен и освящение объектов станции, сообщается в телеграм-канале ЗАЭС. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:28
2023-08-14T15:28
религия
энергодар
днепр (город)
россия
сергей шойгу
русская православная церковь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
запорожская аэс
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Представители Русской православной церкви посетили Запорожскую АЭС, они провели молебен и освящение объектов станции, сообщается в телеграм-канале ЗАЭС. "Запорожскую атомную станцию посетили представители Русской православной церкви. Протоиерей Александр Александрович Абрамов и клирик Архангельской митрополии игумен Варлаам провели молебен и освящение объектов ЗАЭС", - говорится в сообщении. Во время пребывания священнослужители встретились с руководством станции и города, а также с военнослужащими Росгвардии. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230810/zaes-1889249963.html
энергодар
днепр (город)
россия
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энергодар, днепр (город), россия, сергей шойгу, русская православная церковь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс
Религия, Энергодар, Днепр (город), Россия, Сергей Шойгу, Русская православная церковь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Запорожская АЭС
Представители РПЦ освятили Запорожскую АЭС

Представители РПЦ провели молебен и освящение объектов Запорожской АЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Представители Русской православной церкви посетили Запорожскую АЭС, они провели молебен и освящение объектов станции, сообщается в телеграм-канале ЗАЭС.
"Запорожскую атомную станцию посетили представители Русской православной церкви. Протоиерей Александр Александрович Абрамов и клирик Архангельской митрополии игумен Варлаам провели молебен и освящение объектов ЗАЭС", - говорится в сообщении.
Во время пребывания священнослужители встретились с руководством станции и города, а также с военнослужащими Росгвардии.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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РелигияЭнергодарДнепр (город)РоссияСергей ШойгуРусская православная церковьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Запорожская АЭС
 
 
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