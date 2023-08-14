https://ria.ru/20230814/aes-1889989207.html

Представители РПЦ освятили Запорожскую АЭС

Представители РПЦ освятили Запорожскую АЭС - РИА Новости, 14.08.2023

Представители РПЦ освятили Запорожскую АЭС

Представители Русской православной церкви посетили Запорожскую АЭС, они провели молебен и освящение объектов станции, сообщается в телеграм-канале ЗАЭС. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:28

2023-08-14T15:28

2023-08-14T15:28

религия

энергодар

днепр (город)

россия

сергей шойгу

русская православная церковь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

запорожская аэс

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Представители Русской православной церкви посетили Запорожскую АЭС, они провели молебен и освящение объектов станции, сообщается в телеграм-канале ЗАЭС. "Запорожскую атомную станцию посетили представители Русской православной церкви. Протоиерей Александр Александрович Абрамов и клирик Архангельской митрополии игумен Варлаам провели молебен и освящение объектов ЗАЭС", - говорится в сообщении. Во время пребывания священнослужители встретились с руководством станции и города, а также с военнослужащими Росгвардии. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230810/zaes-1889249963.html

энергодар

днепр (город)

россия

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энергодар, днепр (город), россия, сергей шойгу, русская православная церковь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс