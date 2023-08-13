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ЗАЭС перевела реактор блока №6 в режим "горячего останова" - РИА Новости, 13.08.2023
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Ядерные технологии
 
08:18 13.08.2023 (обновлено: 08:25 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/zaes-1889772161.html
ЗАЭС перевела реактор блока №6 в режим "горячего останова"
ЗАЭС перевела реактор блока №6 в режим "горячего останова" - РИА Новости, 13.08.2023
ЗАЭС перевела реактор блока №6 в режим "горячего останова"
Запорожская АЭС перевела в режим "горячего останова" реакторную установку блока №6, сообщили в телеграм-канале станции. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T08:18
2023-08-13T08:25
ядерные технологии
энергодар
россия
днепр (город)
сергей шойгу
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Запорожская АЭС перевела в режим "горячего останова" реакторную установку блока №6, сообщили в телеграм-канале станции. "Сегодня в 01:14 блок № 6 Запорожской АЭС разогрет до номинальных параметров, реакторная установка находится в состоянии "горячий останов", — говорится в сообщении. Ранее ЗАЭС перевела из режима "горячий останов" блок №4 в режим "холодный останов". Режим "горячего останова" на ЗАЭС необходим для обеспечения горячим паром собственных нужд станции. Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. При этом украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. В свою очередь, Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
https://ria.ru/20230810/zaes-1889249963.html
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энергодар, россия, днепр (город), сергей шойгу, запорожская аэс
Ядерные технологии, Энергодар, Россия, Днепр (город), Сергей Шойгу, Запорожская АЭС
ЗАЭС перевела реактор блока №6 в режим "горячего останова"

Запорожская АЭС разогрела реактор блока №6 до режима "горячего останова"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской атомной электростанции . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Запорожская АЭС перевела в режим "горячего останова" реакторную установку блока №6, сообщили в телеграм-канале станции.
«
"Сегодня в 01:14 блок № 6 Запорожской АЭС разогрет до номинальных параметров, реакторная установка находится в состоянии "горячий останов", — говорится в сообщении.
Ранее ЗАЭС перевела из режима "горячий останов" блок №4 в режим "холодный останов".
Режим "горячего останова" на ЗАЭС необходим для обеспечения горячим паром собственных нужд станции.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
При этом украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. В свою очередь, Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
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Ядерные технологииЭнергодарРоссияДнепр (город)Сергей ШойгуЗапорожская АЭС
 
 
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