https://ria.ru/20230813/zaes-1889772161.html

ЗАЭС перевела реактор блока №6 в режим "горячего останова"

ЗАЭС перевела реактор блока №6 в режим "горячего останова" - РИА Новости, 13.08.2023

ЗАЭС перевела реактор блока №6 в режим "горячего останова"

Запорожская АЭС перевела в режим "горячего останова" реакторную установку блока №6, сообщили в телеграм-канале станции. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T08:18

2023-08-13T08:18

2023-08-13T08:25

ядерные технологии

энергодар

россия

днепр (город)

сергей шойгу

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Запорожская АЭС перевела в режим "горячего останова" реакторную установку блока №6, сообщили в телеграм-канале станции. "Сегодня в 01:14 блок № 6 Запорожской АЭС разогрет до номинальных параметров, реакторная установка находится в состоянии "горячий останов", — говорится в сообщении. Ранее ЗАЭС перевела из режима "горячий останов" блок №4 в режим "холодный останов". Режим "горячего останова" на ЗАЭС необходим для обеспечения горячим паром собственных нужд станции. Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. При этом украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. В свою очередь, Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

https://ria.ru/20230810/zaes-1889249963.html

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Варвара Скокшина

энергодар, россия, днепр (город), сергей шойгу, запорожская аэс