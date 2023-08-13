Замглавы администрации Тайваня прибыл транзитом в США
Замглавы администрации Тайваня Циндэ прибыл в Нью-Йорк на пути в Парагвай
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ прибыл в Нью-Йорк на пути на инаугурацию президента Парагвая.
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"Рад прибыть в Большое яблоко, икону свободы, демократии и возможностей", - написал он в соцсети Х (бывший Twitter).
Публикацию он сопроводил фотографией из самолета.
Как сообщали ранее американские СМИ, Лай Циндэ на пути в Парагвай на инаугурацию президента остановится в Нью-Йорке, а на обратном пути 16 августа посетит Сан-Франциско. В США он встретится с тайваньской диаспорой и представителями Американского института на Тайване.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.