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Замглавы администрации Тайваня прибыл транзитом в США - РИА Новости, 13.08.2023
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05:41 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/tayvan-1889766232.html
Замглавы администрации Тайваня прибыл транзитом в США
Замглавы администрации Тайваня прибыл транзитом в США - РИА Новости, 13.08.2023
Замглавы администрации Тайваня прибыл транзитом в США
Заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ прибыл в Нью-Йорк на пути на инаугурацию президента Парагвая. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T05:41
2023-08-13T05:41
в мире
тайвань
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ прибыл в Нью-Йорк на пути на инаугурацию президента Парагвая. "Рад прибыть в Большое яблоко, икону свободы, демократии и возможностей", - написал он в соцсети Х (бывший Twitter). Публикацию он сопроводил фотографией из самолета. Как сообщали ранее американские СМИ, Лай Циндэ на пути в Парагвай на инаугурацию президента остановится в Нью-Йорке, а на обратном пути 16 августа посетит Сан-Франциско. В США он встретится с тайваньской диаспорой и представителями Американского института на Тайване. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230810/tayvan-1889280947.html
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в мире, тайвань, сша, китай
В мире, Тайвань, США, Китай
Замглавы администрации Тайваня прибыл транзитом в США

Замглавы администрации Тайваня Циндэ прибыл в Нью-Йорк на пути в Парагвай

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ прибыл в Нью-Йорк на пути на инаугурацию президента Парагвая.
«
"Рад прибыть в Большое яблоко, икону свободы, демократии и возможностей", - написал он в соцсети Х (бывший Twitter).
Публикацию он сопроводил фотографией из самолета.
Как сообщали ранее американские СМИ, Лай Циндэ на пути в Парагвай на инаугурацию президента остановится в Нью-Йорке, а на обратном пути 16 августа посетит Сан-Франциско. В США он встретится с тайваньской диаспорой и представителями Американского института на Тайване.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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