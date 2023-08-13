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Амурская область направит в Приморье тепловые пушки - РИА Новости, 13.08.2023
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12:26 13.08.2023 (обновлено: 12:35 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/primore-1889790644.html
Амурская область направит в Приморье тепловые пушки
Амурская область направит в Приморье тепловые пушки - РИА Новости, 13.08.2023
Амурская область направит в Приморье тепловые пушки
Двести тепловых пушек из Амурской области поступят в пострадавшие от наводнения районы Приморья, договорённость о помощи есть и с Сахалином, сообщает... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T12:26
2023-08-13T12:35
происшествия
амурская область
сахалин
приморский край
олег кожемяко
примгидромет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красный крест
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Двести тепловых пушек из Амурской области поступят в пострадавшие от наводнения районы Приморья, договорённость о помощи есть и с Сахалином, сообщает правительство региона. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС. "На данный момент Амурская область отгружает 200 тепловых пушек. С Сахалином тоже есть договоренность, помощь будет сегодня-завтра", - говорится в сообщении со ссылкой на краевое министерство по делам ГО и ЧС. По информации ведомства, в пострадавших районах необходимы мотопомпы, бензиновые генераторы и тепловые пушки. "Груз будет распределен, доставлен в пострадавшие районы и незамедлительно задействован", – уточнили в ведомстве. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в Российском Красном Кресте. Пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Приморского края начинают работу во Владивостоке и Находке, сообщал губернатор региона Олег Кожемяко.
https://ria.ru/20230813/primore-1889788830.html
https://ria.ru/20230813/most-1889780158.html
амурская область
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происшествия, амурская область, сахалин, приморский край, олег кожемяко, примгидромет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный крест
Происшествия, Амурская область, Сахалин, Приморский край, Олег Кожемяко, Примгидромет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красный Крест
Амурская область направит в Приморье тепловые пушки

Амурская область направит 200 тепловых пушек в пострадавшие районы Приморья

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей первых этажей трех жилых домов в Уссурийске из-за подъема уровня воды
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей первых этажей трех жилых домов в Уссурийске из-за подъема уровня воды - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей первых этажей трех жилых домов в Уссурийске из-за подъема уровня воды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Двести тепловых пушек из Амурской области поступят в пострадавшие от наводнения районы Приморья, договорённость о помощи есть и с Сахалином, сообщает правительство региона.
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС.
Подтопления из-за дождей в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
МЧС направило в Приморье более 300 тепловых пушек
Вчера, 12:12
"На данный момент Амурская область отгружает 200 тепловых пушек. С Сахалином тоже есть договоренность, помощь будет сегодня-завтра", - говорится в сообщении со ссылкой на краевое министерство по делам ГО и ЧС.
По информации ведомства, в пострадавших районах необходимы мотопомпы, бензиновые генераторы и тепловые пушки. "Груз будет распределен, доставлен в пострадавшие районы и незамедлительно задействован", – уточнили в ведомстве.
Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в Российском Красном Кресте. Пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Приморского края начинают работу во Владивостоке и Находке, сообщал губернатор региона Олег Кожемяко.
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В Приморье из-за паводка смыло мост
Вчера, 10:01
 
ПроисшествияАмурская областьСахалинПриморский крайОлег КожемякоПримгидрометМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красный Крест
 
 
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