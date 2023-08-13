Амурская область направит в Приморье тепловые пушки
Амурская область направит 200 тепловых пушек в пострадавшие районы Приморья
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей первых этажей трех жилых домов в Уссурийске из-за подъема уровня воды
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей первых этажей трех жилых домов в Уссурийске из-за подъема уровня воды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Двести тепловых пушек из Амурской области поступят в пострадавшие от наводнения районы Приморья, договорённость о помощи есть и с Сахалином, сообщает правительство региона.
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС.
"На данный момент Амурская область отгружает 200 тепловых пушек. С Сахалином тоже есть договоренность, помощь будет сегодня-завтра", - говорится в сообщении со ссылкой на краевое министерство по делам ГО и ЧС.
По информации ведомства, в пострадавших районах необходимы мотопомпы, бензиновые генераторы и тепловые пушки. "Груз будет распределен, доставлен в пострадавшие районы и незамедлительно задействован", – уточнили в ведомстве.
Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в Российском Красном Кресте. Пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Приморского края начинают работу во Владивостоке и Находке, сообщал губернатор региона Олег Кожемяко.