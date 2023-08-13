https://ria.ru/20230813/primore-1889790644.html

Амурская область направит в Приморье тепловые пушки

Амурская область направит в Приморье тепловые пушки - РИА Новости, 13.08.2023

Амурская область направит в Приморье тепловые пушки

Двести тепловых пушек из Амурской области поступят в пострадавшие от наводнения районы Приморья, договорённость о помощи есть и с Сахалином, сообщает... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T12:26

2023-08-13T12:26

2023-08-13T12:35

происшествия

амурская область

сахалин

приморский край

олег кожемяко

примгидромет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красный крест

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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Двести тепловых пушек из Амурской области поступят в пострадавшие от наводнения районы Приморья, договорённость о помощи есть и с Сахалином, сообщает правительство региона. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС. "На данный момент Амурская область отгружает 200 тепловых пушек. С Сахалином тоже есть договоренность, помощь будет сегодня-завтра", - говорится в сообщении со ссылкой на краевое министерство по делам ГО и ЧС. По информации ведомства, в пострадавших районах необходимы мотопомпы, бензиновые генераторы и тепловые пушки. "Груз будет распределен, доставлен в пострадавшие районы и незамедлительно задействован", – уточнили в ведомстве. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в Российском Красном Кресте. Пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Приморского края начинают работу во Владивостоке и Находке, сообщал губернатор региона Олег Кожемяко.

https://ria.ru/20230813/primore-1889788830.html

https://ria.ru/20230813/most-1889780158.html

амурская область

сахалин

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, сахалин, приморский край, олег кожемяко, примгидромет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный крест