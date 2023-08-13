https://ria.ru/20230813/polsha-1889833605.html

"Устроим заслон". В Польше выступили с угрозами в адрес России

"Устроим заслон". В Польше выступили с угрозами в адрес России - РИА Новости, 13.08.2023

"Устроим заслон". В Польше выступили с угрозами в адрес России

Польша планирует заслонить Брестские ворота американскими вертолетами Apache и танками Abrams, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в интервью TVP Info. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T18:55

2023-08-13T18:55

2023-08-13T22:34

политика

польша

россия

мариуш блащак

матеуш моравецкий

сергей шойгу

сша

брест

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Польша планирует заслонить Брестские ворота американскими вертолетами Apache и танками Abrams, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в интервью TVP Info."На следующей неделе мы ожидаем решения конгресса США о принятии нашего запроса относительно ударных вертолетов Apache. Таким образом, "Абрамсы" вместе с "Апачами" составят заслон, который закроет Брестские ворота", — сказал польский чиновник.По его мнению, американская военная техника станет "непреодолимой преградой".Брестские ворота — равнина шириной примерно 80 километров между реками Нарев и Буг на границе с Белоруссией.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что военные расходы республики в 2023 году достигнут четырех процентов ВВП. Конфликт на Украине стал поводом для Варшавы вооружаться быстрее, заявил глава правительства. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, активная милитаризация Польши повышает риски для безопасности Москвы.

https://ria.ru/20230813/udar-1889825929.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, польша, россия, мариуш блащак, матеуш моравецкий, сергей шойгу, сша, брест, белоруссия