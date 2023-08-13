https://ria.ru/20230813/polsha-1889833605.html
"Устроим заслон". В Польше выступили с угрозами в адрес России
"Устроим заслон". В Польше выступили с угрозами в адрес России - РИА Новости, 13.08.2023
"Устроим заслон". В Польше выступили с угрозами в адрес России
Польша планирует заслонить Брестские ворота американскими вертолетами Apache и танками Abrams, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в интервью TVP Info. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T18:55
2023-08-13T18:55
2023-08-13T22:34
политика
польша
россия
мариуш блащак
матеуш моравецкий
сергей шойгу
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брест
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Польша планирует заслонить Брестские ворота американскими вертолетами Apache и танками Abrams, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в интервью TVP Info."На следующей неделе мы ожидаем решения конгресса США о принятии нашего запроса относительно ударных вертолетов Apache. Таким образом, "Абрамсы" вместе с "Апачами" составят заслон, который закроет Брестские ворота", — сказал польский чиновник.По его мнению, американская военная техника станет "непреодолимой преградой".Брестские ворота — равнина шириной примерно 80 километров между реками Нарев и Буг на границе с Белоруссией.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что военные расходы республики в 2023 году достигнут четырех процентов ВВП. Конфликт на Украине стал поводом для Варшавы вооружаться быстрее, заявил глава правительства. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, активная милитаризация Польши повышает риски для безопасности Москвы.
https://ria.ru/20230813/udar-1889825929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Польша, Россия, Мариуш Блащак, Матеуш Моравецкий, Сергей Шойгу, США, Брест, Белоруссия
"Устроим заслон". В Польше выступили с угрозами в адрес России
Министр обороны Польши Блащак: американские вертолеты закроют Брестские ворота