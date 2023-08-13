Рейтинг@Mail.ru
"Устроим заслон". В Польше выступили с угрозами в адрес России - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 13.08.2023 (обновлено: 22:34 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/polsha-1889833605.html
"Устроим заслон". В Польше выступили с угрозами в адрес России
"Устроим заслон". В Польше выступили с угрозами в адрес России - РИА Новости, 13.08.2023
"Устроим заслон". В Польше выступили с угрозами в адрес России
Польша планирует заслонить Брестские ворота американскими вертолетами Apache и танками Abrams, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в интервью TVP Info. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T18:55
2023-08-13T22:34
политика
польша
россия
мариуш блащак
матеуш моравецкий
сергей шойгу
сша
брест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144144/81/1441448103_0:156:2817:1741_1920x0_80_0_0_6b3aaab1ab01fbf34dd182e378363bc4.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Польша планирует заслонить Брестские ворота американскими вертолетами Apache и танками Abrams, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в интервью TVP Info.&quot;На следующей неделе мы ожидаем решения конгресса США о принятии нашего запроса относительно ударных вертолетов Apache. Таким образом, &quot;Абрамсы&quot; вместе с &quot;Апачами&quot; составят заслон, который закроет Брестские ворота&quot;, — сказал польский чиновник.По его мнению, американская военная техника станет "непреодолимой преградой".Брестские ворота — равнина шириной примерно 80 километров между реками Нарев и Буг на границе с Белоруссией.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что военные расходы республики в 2023 году достигнут четырех процентов ВВП. Конфликт на Украине стал поводом для Варшавы вооружаться быстрее, заявил глава правительства. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, активная милитаризация Польши повышает риски для безопасности Москвы.
https://ria.ru/20230813/udar-1889825929.html
польша
россия
сша
брест
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144144/81/1441448103_145:0:2673:1896_1920x0_80_0_0_ac32120fd22db0eb5f8d1e6d0a078fef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, польша, россия, мариуш блащак, матеуш моравецкий, сергей шойгу, сша, брест, белоруссия
Политика, Польша, Россия, Мариуш Блащак, Матеуш Моравецкий, Сергей Шойгу, США, Брест, Белоруссия
"Устроим заслон". В Польше выступили с угрозами в адрес России

Министр обороны Польши Блащак: американские вертолеты закроют Брестские ворота

© AP Photo / Alik KepliczПольские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше
Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Польша планирует заслонить Брестские ворота американскими вертолетами Apache и танками Abrams, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в интервью TVP Info.
«

"На следующей неделе мы ожидаем решения конгресса США о принятии нашего запроса относительно ударных вертолетов Apache. Таким образом, "Абрамсы" вместе с "Апачами" составят заслон, который закроет Брестские ворота", — сказал польский чиновник.

По его мнению, американская военная техника станет "непреодолимой преградой".
Брестские ворота — равнина шириной примерно 80 километров между реками Нарев и Буг на границе с Белоруссией.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что военные расходы республики в 2023 году достигнут четырех процентов ВВП. Конфликт на Украине стал поводом для Варшавы вооружаться быстрее, заявил глава правительства. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, активная милитаризация Польши повышает риски для безопасности Москвы.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
"Страшный удар". Обвал фронта под Харьковом привел в ужас военных США
Вчера, 17:45
 
ПолитикаПольшаРоссияМариуш БлащакМатеуш МоравецкийСергей ШойгуСШАБрестБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала