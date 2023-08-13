https://ria.ru/20230813/mir-1889767973.html
"Украина в прошлом". Зеленскому назвали условия для достижения мира
"Украина в прошлом". Зеленскому назвали условия для достижения мира - РИА Новости, 13.08.2023
"Украина в прошлом". Зеленскому назвали условия для достижения мира
Пользователи X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о присоединении некоторых стран к декларации G7 в поддержку гарантий... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T06:17
2023-08-13T06:17
2023-08-13T06:17
в мире
россия
польша
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователи X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о присоединении некоторых стран к декларации G7 в поддержку гарантий безопасности."Украина останется всего лишь заметкой в книгах. Украина была в прошлом. В будущем нет места для Украины", — высказался Buttnix."Мир наступит только после твоей полной капитуляции", — написал Gabe."К сожалению, это всего лишь безосновательные обещания. Время подать в отставку", — прокомментировал Mira D."Вы думаете, что Россия не понимает, что происходит, клоуны?" — поинтересовался Stan."Забери своих вечно пьяных "героев" из Польши!" — разозлился RomanKitink.Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать несколько двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.
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в мире, россия, польша, владимир зеленский, украина, g7, нато
В мире, Россия, Польша, Владимир Зеленский, Украина, G7, НАТО
"Украина в прошлом". Зеленскому назвали условия для достижения мира
Пользователи X предложили Зеленскому сдаться ради мира на Украине