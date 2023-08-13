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В иранском Ширазе полиция взяла под контроль ситуацию около мечети - РИА Новости, 13.08.2023
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21:24 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/mechet-1889848917.html
В иранском Ширазе полиция взяла под контроль ситуацию около мечети
В иранском Ширазе полиция взяла под контроль ситуацию около мечети - РИА Новости, 13.08.2023
В иранском Ширазе полиция взяла под контроль ситуацию около мечети
Мечеть Шахчерах в иранском городе Шираз закрыта, территория вокруг находится под контролем местных сил правопорядка Ирана, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T21:24
2023-08-13T21:24
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Мечеть Шахчерах в иранском городе Шираз закрыта, территория вокруг находится под контролем местных сил правопорядка Ирана, передает агентство Tasnim. "В настоящее время двери мечети закрыты, и вся территория вокруг нее находится под контролем сил безопасности для поиска одного из сбежавших террористов", - говорится в сообщении. Ранее, СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате которого четыре человека погибли. Как сообщает агентство Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй нападавший – скрылся, ведется преследование. Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Последний раз теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.
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в мире, шираз, иран
В мире, Шираз, Иран
В иранском Ширазе полиция взяла под контроль ситуацию около мечети

Tasnim: мечеть Шахчерах закрыта, ситуация под контролем полиции иранского Шираза

© AP Photo / ISNA / Mohammadreza DehdariСитуация у мечети в Ширазе, Иран
Ситуация у мечети в Ширазе, Иран - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / ISNA / Mohammadreza Dehdari
Ситуация у мечети в Ширазе, Иран
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Мечеть Шахчерах в иранском городе Шираз закрыта, территория вокруг находится под контролем местных сил правопорядка Ирана, передает агентство Tasnim.
«
"В настоящее время двери мечети закрыты, и вся территория вокруг нее находится под контролем сил безопасности для поиска одного из сбежавших террористов", - говорится в сообщении.
Ранее, СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате которого четыре человека погибли. Как сообщает агентство Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй нападавший – скрылся, ведется преследование.
Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Последний раз теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.
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В миреШиразИран
 
 
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