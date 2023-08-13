https://ria.ru/20230813/mechet-1889848917.html

В иранском Ширазе полиция взяла под контроль ситуацию около мечети

В иранском Ширазе полиция взяла под контроль ситуацию около мечети - РИА Новости, 13.08.2023

В иранском Ширазе полиция взяла под контроль ситуацию около мечети

Мечеть Шахчерах в иранском городе Шираз закрыта, территория вокруг находится под контролем местных сил правопорядка Ирана, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T21:24

2023-08-13T21:24

2023-08-13T21:24

в мире

шираз

иран

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Мечеть Шахчерах в иранском городе Шираз закрыта, территория вокруг находится под контролем местных сил правопорядка Ирана, передает агентство Tasnim. "В настоящее время двери мечети закрыты, и вся территория вокруг нее находится под контролем сил безопасности для поиска одного из сбежавших террористов", - говорится в сообщении. Ранее, СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате которого четыре человека погибли. Как сообщает агентство Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй нападавший – скрылся, ведется преследование. Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Последний раз теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.

https://ria.ru/20230521/iran-1873280976.html

шираз

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, шираз, иран