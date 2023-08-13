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В иранском Ширазе полиция взяла под контроль ситуацию около мечети
В иранском Ширазе полиция взяла под контроль ситуацию около мечети - РИА Новости, 13.08.2023
В иранском Ширазе полиция взяла под контроль ситуацию около мечети
Мечеть Шахчерах в иранском городе Шираз закрыта, территория вокруг находится под контролем местных сил правопорядка Ирана, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T21:24
2023-08-13T21:24
2023-08-13T21:24
в мире
шираз
иран
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Мечеть Шахчерах в иранском городе Шираз закрыта, территория вокруг находится под контролем местных сил правопорядка Ирана, передает агентство Tasnim. "В настоящее время двери мечети закрыты, и вся территория вокруг нее находится под контролем сил безопасности для поиска одного из сбежавших террористов", - говорится в сообщении. Ранее, СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате которого четыре человека погибли. Как сообщает агентство Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй нападавший – скрылся, ведется преследование. Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Последний раз теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.
https://ria.ru/20230521/iran-1873280976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шираз, иран
В иранском Ширазе полиция взяла под контроль ситуацию около мечети
Tasnim: мечеть Шахчерах закрыта, ситуация под контролем полиции иранского Шираза
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Мечеть Шахчерах в иранском городе Шираз закрыта, территория вокруг находится под контролем местных сил правопорядка Ирана, передает агентство Tasnim.
«
"В настоящее время двери мечети закрыты, и вся территория вокруг нее находится под контролем сил безопасности для поиска одного из сбежавших террористов", - говорится в сообщении.
Ранее, СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате которого четыре человека погибли. Как сообщает агентство Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй нападавший – скрылся, ведется преследование.
Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Последний раз теракт был совершен в Ширазе
осенью 2022 года.
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