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В Эстонии изымают из продажи загрязненный пестицидами польский лук - РИА Новости, 13.08.2023
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19:10 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/luk-1889835253.html
В Эстонии изымают из продажи загрязненный пестицидами польский лук
В Эстонии изымают из продажи загрязненный пестицидами польский лук - РИА Новости, 13.08.2023
В Эстонии изымают из продажи загрязненный пестицидами польский лук
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии сообщил, что в партии польского репчатого лука обнаружено превышение остатков средств защиты растений,... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T19:10
2023-08-13T19:10
здоровье - общество
эстония
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг - РИА Новости. Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии сообщил, что в партии польского репчатого лука обнаружено превышение остатков средств защиты растений, лук будет изъят из продажи. По словам главного специалиста продовольственного отдела департамента Кайсы Оргусаар, в луке были обнаружены остатки средства защиты растений Flupyram, превышающие установленный в ЕС предел. "Наличие средства защиты растений Flupyram может оказать негативное влияние на здоровье человека. Всего в Эстонию поступило свыше 16 тонн лука, который был распределен по продовольственным магазинам эстонской торговой сети Coop, которая начала изъятие лука из продажи", - приводит пресс-служба слова Оргусаар. Специалист департамента добавила, что потребители, которые приобрели лук польского происхождения из указанной партии в период с 19 по 28 июля, не должны употреблять эту продукцию. Потребитель имеет право отнести товар обратно продавцу, где он был приобретен, и потребовать возврата уплаченных за него денег.
https://ria.ru/20230813/kartoshka-1889813336.html
https://ria.ru/20230810/rosselkhoznadzor-1889388451.html
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здоровье - общество, эстония, евросоюз
Здоровье - Общество, Эстония, Евросоюз
В Эстонии изымают из продажи загрязненный пестицидами польский лук

В Эстонии изымают из продажи загрязненный пестицидами польский репчатый лук

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОвощной отдел супермаркета
Овощной отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг - РИА Новости. Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии сообщил, что в партии польского репчатого лука обнаружено превышение остатков средств защиты растений, лук будет изъят из продажи.
По словам главного специалиста продовольственного отдела департамента Кайсы Оргусаар, в луке были обнаружены остатки средства защиты растений Flupyram, превышающие установленный в ЕС предел.
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"Наличие средства защиты растений Flupyram может оказать негативное влияние на здоровье человека. Всего в Эстонию поступило свыше 16 тонн лука, который был распределен по продовольственным магазинам эстонской торговой сети Coop, которая начала изъятие лука из продажи", - приводит пресс-служба слова Оргусаар.
Специалист департамента добавила, что потребители, которые приобрели лук польского происхождения из указанной партии в период с 19 по 28 июля, не должны употреблять эту продукцию. Потребитель имеет право отнести товар обратно продавцу, где он был приобретен, и потребовать возврата уплаченных за него денег.
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