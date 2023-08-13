https://ria.ru/20230813/livan-1889784978.html

"Работают без лишнего шума". В США возмутились из-за нового союзника России

"Работают без лишнего шума". В США возмутились из-за нового союзника России - РИА Новости, 13.08.2023

"Работают без лишнего шума". В США возмутились из-за нового союзника России

Укрепляющиеся отношения между Россией и Ливаном могут поставить конец влиянию США на Ближнем Востоке, пишет обозреватель Том О’Коннор в газете Newsweek. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T11:18

2023-08-13T11:18

2023-08-13T16:52

россия

ливан

ближний восток

джо байден

игорь матвеев

российский совет по международным делам

российская академия наук

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Укрепляющиеся отношения между Россией и Ливаном могут поставить конец влиянию США на Ближнем Востоке, пишет обозреватель Том О’Коннор в газете Newsweek."В то время как администрация Джо Байдена сосредоточена на помощи Украине, Кремль без лишнего шума реализует свое растущее влияние на Ближнем Востоке. В сближении с Ливаном, стратегически важной страной Средиземноморья, Москва может обрести доступ к новому порту и коммерческим рынкам”, — отметил автор статьи.Россия активно инвестирует средства в инициативы, направленные на взаимодействие с ливанской молодежью, особенно в сфере образования, спорта и культуры. В рамках осуществления этих проектов некоторые граждане Ливана уже приехали в Россию, отметил колумнист.По словам О’Коннора, Россия также заинтересована в энергетической безопасности региона."Российские компании могут получить более широкий доступ к энергетическому сектору и природным ресурсам Ливана, что включает в себя запуск совместных проектов", — прокомментировал ситуацию изданию Newsweek эксперт Российского совета по международным делам, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН и преподаватель МГИМО Игорь Матвеев.Автор статьи также подчеркнул, что кандидат в президенты Ливана Сулейман Франжье остается надежным партнером и союзником России.Ранее сообщалось, что Ливан и Россия ищут пути укрепления сотрудничества в сфере туризма и согласовали ряд вопросов в этой сфере.

https://ria.ru/20230811/sanktsii-1889610263.html

https://ria.ru/20230813/drony-1889775555.html

россия

ливан

ближний восток

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россия, ливан, ближний восток, джо байден, игорь матвеев, российский совет по международным делам, российская академия наук