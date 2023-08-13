https://ria.ru/20230813/livan-1889784978.html
"Работают без лишнего шума". В США возмутились из-за нового союзника России
"Работают без лишнего шума". В США возмутились из-за нового союзника России - РИА Новости, 13.08.2023
"Работают без лишнего шума". В США возмутились из-за нового союзника России
Укрепляющиеся отношения между Россией и Ливаном могут поставить конец влиянию США на Ближнем Востоке, пишет обозреватель Том О’Коннор в газете Newsweek. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T11:18
2023-08-13T11:18
2023-08-13T16:52
россия
ливан
ближний восток
джо байден
игорь матвеев
российский совет по международным делам
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857557838_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_4321212a28bddafdfd25e1b048cc437d.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Укрепляющиеся отношения между Россией и Ливаном могут поставить конец влиянию США на Ближнем Востоке, пишет обозреватель Том О’Коннор в газете Newsweek."В то время как администрация Джо Байдена сосредоточена на помощи Украине, Кремль без лишнего шума реализует свое растущее влияние на Ближнем Востоке. В сближении с Ливаном, стратегически важной страной Средиземноморья, Москва может обрести доступ к новому порту и коммерческим рынкам”, — отметил автор статьи.Россия активно инвестирует средства в инициативы, направленные на взаимодействие с ливанской молодежью, особенно в сфере образования, спорта и культуры. В рамках осуществления этих проектов некоторые граждане Ливана уже приехали в Россию, отметил колумнист.По словам О’Коннора, Россия также заинтересована в энергетической безопасности региона."Российские компании могут получить более широкий доступ к энергетическому сектору и природным ресурсам Ливана, что включает в себя запуск совместных проектов", — прокомментировал ситуацию изданию Newsweek эксперт Российского совета по международным делам, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН и преподаватель МГИМО Игорь Матвеев.Автор статьи также подчеркнул, что кандидат в президенты Ливана Сулейман Франжье остается надежным партнером и союзником России.Ранее сообщалось, что Ливан и Россия ищут пути укрепления сотрудничества в сфере туризма и согласовали ряд вопросов в этой сфере.
https://ria.ru/20230811/sanktsii-1889610263.html
https://ria.ru/20230813/drony-1889775555.html
россия
ливан
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857557838_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0ee20c1c3992adb6b75bea0f650e8e1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ливан, ближний восток, джо байден, игорь матвеев, российский совет по международным делам, российская академия наук
Россия, Ливан, Ближний Восток, Джо Байден, Игорь Матвеев, Российский совет по международным делам, Российская академия наук
"Работают без лишнего шума". В США возмутились из-за нового союзника России
Newsweek: сближение России и Ливана уменьшает влияние США на Ближнем Востоке