Рейтинг@Mail.ru
"Работают без лишнего шума". В США возмутились из-за нового союзника России - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 13.08.2023 (обновлено: 16:52 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/livan-1889784978.html
"Работают без лишнего шума". В США возмутились из-за нового союзника России
"Работают без лишнего шума". В США возмутились из-за нового союзника России - РИА Новости, 13.08.2023
"Работают без лишнего шума". В США возмутились из-за нового союзника России
Укрепляющиеся отношения между Россией и Ливаном могут поставить конец влиянию США на Ближнем Востоке, пишет обозреватель Том О’Коннор в газете Newsweek. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T11:18
2023-08-13T16:52
россия
ливан
ближний восток
джо байден
игорь матвеев
российский совет по международным делам
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857557838_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_4321212a28bddafdfd25e1b048cc437d.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Укрепляющиеся отношения между Россией и Ливаном могут поставить конец влиянию США на Ближнем Востоке, пишет обозреватель Том О’Коннор в газете Newsweek."В то время как администрация Джо Байдена сосредоточена на помощи Украине, Кремль без лишнего шума реализует свое растущее влияние на Ближнем Востоке. В сближении с Ливаном, стратегически важной страной Средиземноморья, Москва может обрести доступ к новому порту и коммерческим рынкам”, — отметил автор статьи.Россия активно инвестирует средства в инициативы, направленные на взаимодействие с ливанской молодежью, особенно в сфере образования, спорта и культуры. В рамках осуществления этих проектов некоторые граждане Ливана уже приехали в Россию, отметил колумнист.По словам О’Коннора, Россия также заинтересована в энергетической безопасности региона."Российские компании могут получить более широкий доступ к энергетическому сектору и природным ресурсам Ливана, что включает в себя запуск совместных проектов", — прокомментировал ситуацию изданию Newsweek эксперт Российского совета по международным делам, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН и преподаватель МГИМО Игорь Матвеев.Автор статьи также подчеркнул, что кандидат в президенты Ливана Сулейман Франжье остается надежным партнером и союзником России.Ранее сообщалось, что Ливан и Россия ищут пути укрепления сотрудничества в сфере туризма и согласовали ряд вопросов в этой сфере.
https://ria.ru/20230811/sanktsii-1889610263.html
https://ria.ru/20230813/drony-1889775555.html
россия
ливан
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857557838_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0ee20c1c3992adb6b75bea0f650e8e1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ливан, ближний восток, джо байден, игорь матвеев, российский совет по международным делам, российская академия наук
Россия, Ливан, Ближний Восток, Джо Байден, Игорь Матвеев, Российский совет по международным делам, Российская академия наук
"Работают без лишнего шума". В США возмутились из-за нового союзника России

Newsweek: сближение России и Ливана уменьшает влияние США на Ближнем Востоке

© iStock.com / ramzihachichoМечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в Ливане
Мечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в Ливане - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© iStock.com / ramzihachicho
Мечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Укрепляющиеся отношения между Россией и Ливаном могут поставить конец влиянию США на Ближнем Востоке, пишет обозреватель Том О’Коннор в газете Newsweek.
"В то время как администрация Джо Байдена сосредоточена на помощи Украине, Кремль без лишнего шума реализует свое растущее влияние на Ближнем Востоке. В сближении с Ливаном, стратегически важной страной Средиземноморья, Москва может обрести доступ к новому порту и коммерческим рынкам”, — отметил автор статьи.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
МИД России отметил рост числа стран, осознающих нелегитимность санкций
11 августа, 18:20
Россия активно инвестирует средства в инициативы, направленные на взаимодействие с ливанской молодежью, особенно в сфере образования, спорта и культуры. В рамках осуществления этих проектов некоторые граждане Ливана уже приехали в Россию, отметил колумнист.
По словам О’Коннора, Россия также заинтересована в энергетической безопасности региона.
"Российские компании могут получить более широкий доступ к энергетическому сектору и природным ресурсам Ливана, что включает в себя запуск совместных проектов", — прокомментировал ситуацию изданию Newsweek эксперт Российского совета по международным делам, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН и преподаватель МГИМО Игорь Матвеев.
Автор статьи также подчеркнул, что кандидат в президенты Ливана Сулейман Франжье остается надежным партнером и союзником России.
Ранее сообщалось, что Ливан и Россия ищут пути укрепления сотрудничества в сфере туризма и согласовали ряд вопросов в этой сфере.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
СМИ: Германия передаст Украине новейшие "супердроны"
Вчера, 09:01
 
РоссияЛиванБлижний ВостокДжо БайденИгорь МатвеевРоссийский совет по международным деламРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала