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Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25" - РИА Новости, 13.08.2023
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Наука
 
15:04 13.08.2023 (обновлено: 17:21 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/komos-1889806719.html
Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"
Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25" - РИА Новости, 13.08.2023
Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"
Научные приборы станции "Луна-25", летящей к естественному спутнику Земли, провели первые измерения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:04
2023-08-13T17:21
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роскосмос
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российская академия наук
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Научные приборы станции "Луна-25", летящей к естественному спутнику Земли, провели первые измерения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". &quot;Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета&quot;, — говорится в заявлении.Отмечается, что служебная телеметрическая информация со всех приборов показала, что они функционируют штатно. Также удалось получить первые данные измерений на перелете к Луне. Научная команда проекта приступила к их обработке. В "Роскосмосе" уточнили, что станция продолжает перелет к Луне. Связь с ней устойчивая, энергобаланс положительный.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 2:11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к спутнику Земли. Через пять суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой около ста километров."Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности — она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель "Луны-25" — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда."Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".
https://ria.ru/20230812/luna25-1889738250.html
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Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"

"Роскосмос" получил первые данные с автоматической станции "Луна-25"

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанк"Луна-25" на космодроме Восточный
Луна-25 на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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"Луна-25" на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Научные приборы станции "Луна-25", летящей к естественному спутнику Земли, провели первые измерения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
«

"Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета", — говорится в заявлении.

Отмечается, что служебная телеметрическая информация со всех приборов показала, что они функционируют штатно. Также удалось получить первые данные измерений на перелете к Луне. Научная команда проекта приступила к их обработке.
В "Роскосмосе" уточнили, что станция продолжает перелет к Луне. Связь с ней устойчивая, энергобаланс положительный.
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"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности — она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель "Луны-25" — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
"Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".
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