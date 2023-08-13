https://ria.ru/20230813/komos-1889806719.html

Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"

Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25" - РИА Новости, 13.08.2023

Ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"

Научные приборы станции "Луна-25", летящей к естественному спутнику Земли, провели первые измерения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T15:04

2023-08-13T15:04

2023-08-13T17:21

наука

космос - риа наука

луна

земля

роскосмос

институт космических исследований

российская академия наук

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Научные приборы станции "Луна-25", летящей к естественному спутнику Земли, провели первые измерения, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". "Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета", — говорится в заявлении.Отмечается, что служебная телеметрическая информация со всех приборов показала, что они функционируют штатно. Также удалось получить первые данные измерений на перелете к Луне. Научная команда проекта приступила к их обработке. В "Роскосмосе" уточнили, что станция продолжает перелет к Луне. Связь с ней устойчивая, энергобаланс положительный.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 2:11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к спутнику Земли. Через пять суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой около ста километров."Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности — она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель "Луны-25" — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда."Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".

https://ria.ru/20230812/luna25-1889738250.html

https://ria.ru/20230811/luna-1889609624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, луна, земля, роскосмос, институт космических исследований, российская академия наук