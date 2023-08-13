https://ria.ru/20230813/kartoshka-1889813336.html
Цены на картофель в России снизились почти на четверть
Цены на картофель в России снизились почти на четверть - РИА Новости, 13.08.2023
Цены на картофель в России снизились почти на четверть
Цены производителей на картофель в России снизились на 23,5 процента, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T16:04
2023-08-13T16:04
2023-08-13T22:03
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Цены производителей на картофель в России снизились на 23,5 процента, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. "По данным Минсельхоза России на 9 августа, цены производителей на картофель на 23,5% ниже, чем на ту же дату прошлого года", — уточнили в ведомстве. Также цены упали на сливочное и подсолнечное масло — за год на 1,8% и 13,8% соответственно. Соль за год подорожала всего на 3,5%: при этом если посмотреть динамику с начала текущего года, то цена снизилась на 0,2%."Что касается стоимости мяса, то сейчас наблюдается традиционный сезонный рост, характерный для летнего периода. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители мяса и мясной продукции", — добавили в пресс-службе.Средняя стоимость обеда, состоящего из мясных котлет и картофельного пюре, в июле составила 254,54 рубля, что стало максимумом с июня прошлого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
https://ria.ru/20230805/kartofel-1888323968.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Цены на картофель в России снизились почти на четверть
Минсельхоз: производители картофеля в России снизили цены на 23,5 процента
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Цены производителей на картофель в России снизились на 23,5 процента, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
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"По данным Минсельхоза России на 9 августа, цены производителей на картофель на 23,5% ниже, чем на ту же дату прошлого года", — уточнили в ведомстве.
Также цены упали на сливочное и подсолнечное масло — за год на 1,8% и 13,8% соответственно. Соль за год подорожала всего на 3,5%: при этом если посмотреть динамику с начала текущего года, то цена снизилась на 0,2%.
"Что касается стоимости мяса, то сейчас наблюдается традиционный сезонный рост, характерный для летнего периода. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители мяса и мясной продукции", — добавили в пресс-службе.
Средняя стоимость обеда, состоящего из мясных котлет и картофельного пюре, в июле составила 254,54 рубля, что стало максимумом с июня прошлого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата
.
Эксперты рассказали, как правильно выбрать картофель