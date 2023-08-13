Рейтинг@Mail.ru
Цены на картофель в России снизились почти на четверть - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 13.08.2023 (обновлено: 22:03 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/kartoshka-1889813336.html
Цены на картофель в России снизились почти на четверть
Цены на картофель в России снизились почти на четверть - РИА Новости, 13.08.2023
Цены на картофель в России снизились почти на четверть
Цены производителей на картофель в России снизились на 23,5 процента, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T16:04
2023-08-13T22:03
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753495240_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_6a5b415836e4d387eecc315d7fe0e75f.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Цены производителей на картофель в России снизились на 23,5 процента, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. "По данным Минсельхоза России на 9 августа, цены производителей на картофель на 23,5% ниже, чем на ту же дату прошлого года", — уточнили в ведомстве. Также цены упали на сливочное и подсолнечное масло — за год на 1,8% и 13,8% соответственно. Соль за год подорожала всего на 3,5%: при этом если посмотреть динамику с начала текущего года, то цена снизилась на 0,2%."Что касается стоимости мяса, то сейчас наблюдается традиционный сезонный рост, характерный для летнего периода. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители мяса и мясной продукции", — добавили в пресс-службе.Средняя стоимость обеда, состоящего из мясных котлет и картофельного пюре, в июле составила 254,54 рубля, что стало максимумом с июня прошлого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
https://ria.ru/20230805/kartofel-1888323968.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753495240_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_d5302bc048de803bafc808058254fbe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Цены на картофель в России снизились почти на четверть

Минсельхоз: производители картофеля в России снизили цены на 23,5 процента

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСельскохозяйственная ярмарка в Казани
Сельскохозяйственная ярмарка в Казани - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сельскохозяйственная ярмарка в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Цены производителей на картофель в России снизились на 23,5 процента, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
«
"По данным Минсельхоза России на 9 августа, цены производителей на картофель на 23,5% ниже, чем на ту же дату прошлого года", — уточнили в ведомстве.
Также цены упали на сливочное и подсолнечное масло — за год на 1,8% и 13,8% соответственно. Соль за год подорожала всего на 3,5%: при этом если посмотреть динамику с начала текущего года, то цена снизилась на 0,2%.
"Что касается стоимости мяса, то сейчас наблюдается традиционный сезонный рост, характерный для летнего периода. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители мяса и мясной продукции", — добавили в пресс-службе.
Средняя стоимость обеда, состоящего из мясных котлет и картофельного пюре, в июле составила 254,54 рубля, что стало максимумом с июня прошлого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Покупатели в магазине - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Эксперты рассказали, как правильно выбрать картофель
5 августа, 10:15
 
ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала