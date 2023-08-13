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В Адыгее четвертый день ищут двух 15-летних девочек - РИА Новости, 13.08.2023
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17:36 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/devochki-1889824523.html
В Адыгее четвертый день ищут двух 15-летних девочек
В Адыгее четвертый день ищут двух 15-летних девочек - РИА Новости, 13.08.2023
В Адыгее четвертый день ищут двух 15-летних девочек
Полиция совместно с поисковой группой ищет двух 15-летних жительниц Адыгеи, это уже не первое исчезновение девочек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:36
2023-08-13T17:36
происшествия
майкоп
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Полиция совместно с поисковой группой ищет двух 15-летних жительниц Адыгеи, это уже не первое исчезновение девочек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону в воскресенье. По информации полиции, девочки пропали 10 августа. Заявление о пропаже написали их родители, отмечают в ведомстве. "Сейчас проходят мероприятия по установлению местонахождения. Предварительно уже есть информация, где они могли бы быть. Скорее всего, речь идет об Адыгее. Эти подростки уже уходили ранее, их нашли недавно, и через сутки они снова ушли", - сказали в пресс-службе. По данным добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", девочки исчезли в Майкопе.
https://ria.ru/20230803/rebenok-1887916026.html
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происшествия, майкоп, здоровье - общество
Происшествия, Майкоп, Здоровье - Общество
В Адыгее четвертый день ищут двух 15-летних девочек

В Адыгее четвертый день ищет двух 15-летних девочек, которые ранее уже пропадали

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПолицейские у фургона
Полицейские у фургона - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Полицейские у фургона. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Полиция совместно с поисковой группой ищет двух 15-летних жительниц Адыгеи, это уже не первое исчезновение девочек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону в воскресенье.
По информации полиции, девочки пропали 10 августа. Заявление о пропаже написали их родители, отмечают в ведомстве.
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"Сейчас проходят мероприятия по установлению местонахождения. Предварительно уже есть информация, где они могли бы быть. Скорее всего, речь идет об Адыгее. Эти подростки уже уходили ранее, их нашли недавно, и через сутки они снова ушли", - сказали в пресс-службе.
По данным добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", девочки исчезли в Майкопе.
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