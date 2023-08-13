https://ria.ru/20230813/bayker-1889832564.html

В Петербурге байкер погиб, врезавшись в бетонную стену

В Петербурге байкер погиб, врезавшись в бетонную стену - РИА Новости, 13.08.2023

В Петербурге байкер погиб, врезавшись в бетонную стену

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с байкером на "Харлее" в гаражном кооперативе в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T18:35

2023-08-13T18:35

2023-08-13T18:35

происшествия

санкт-петербург

калининский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с байкером на "Харлее" в гаражном кооперативе в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. В воскресенье в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что у дома 29, корпус 3, по проспекту Мечникова произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 50-летний мужчина в гаражном кооперативе, управляя мотоциклом "Харлей Дэвидсон", не справился с управлением и совершил въезд в бетонную стену", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Байкер погиб на месте. Полиция начала проверку по данному инциденту.

https://ria.ru/20230813/dtp-1889760771.html

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санкт-петербург

калининский район

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происшествия, санкт-петербург, калининский район