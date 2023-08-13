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В Петербурге байкер погиб, врезавшись в бетонную стену - РИА Новости, 13.08.2023
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18:35 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/bayker-1889832564.html
В Петербурге байкер погиб, врезавшись в бетонную стену
В Петербурге байкер погиб, врезавшись в бетонную стену - РИА Новости, 13.08.2023
В Петербурге байкер погиб, врезавшись в бетонную стену
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с байкером на "Харлее" в гаражном кооперативе в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T18:35
2023-08-13T18:35
происшествия
санкт-петербург
калининский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с байкером на "Харлее" в гаражном кооперативе в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. В воскресенье в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что у дома 29, корпус 3, по проспекту Мечникова произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 50-летний мужчина в гаражном кооперативе, управляя мотоциклом "Харлей Дэвидсон", не справился с управлением и совершил въезд в бетонную стену", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Байкер погиб на месте. Полиция начала проверку по данному инциденту.
https://ria.ru/20230813/dtp-1889760771.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, калининский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининский район
В Петербурге байкер погиб, врезавшись в бетонную стену

В Петербурге байкер на "Харлей Дэвидсон" погиб, врезавшись в бетонную стену

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с байкером на "Харлее" в гаражном кооперативе в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
В воскресенье в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что у дома 29, корпус 3, по проспекту Мечникова произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
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«
"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 50-летний мужчина в гаражном кооперативе, управляя мотоциклом "Харлей Дэвидсон", не справился с управлением и совершил въезд в бетонную стену", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
Байкер погиб на месте. Полиция начала проверку по данному инциденту.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКалининский район
 
 
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