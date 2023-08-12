https://ria.ru/20230812/zhara-1889665842.html

Жителям южных регионов России спрогнозировали жару

Жителям южных регионов России спрогнозировали жару - РИА Новости, 12.08.2023

Жителям южных регионов России спрогнозировали жару

Жаркая погода с температурой 35-39 градусов ожидается в Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях и во всех республиках Северного... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T07:59

2023-08-12T07:59

2023-08-12T07:59

россия

ставропольский край

волгоградская область

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Жаркая погода с температурой 35-39 градусов ожидается в Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях и во всех республиках Северного Кавказа в ближайшую неделю, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Очень жаркая погода на юго-востоке европейской России. В Ставропольском крае, во всех республиках Северного Кавказа, в Астраханской, Волгоградской областях, в Калмыкии температура 35-39 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, в Краснодарском крае температура будет более комфортной - 29-34 градуса.

https://ria.ru/20230812/pogoda-1889658977.html

россия

ставропольский край

волгоградская область

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россия, ставропольский край, волгоградская область, роман вильфанд, гидрометцентр, общество