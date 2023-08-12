https://ria.ru/20230812/zhara-1889665842.html
Жителям южных регионов России спрогнозировали жару
Жителям южных регионов России спрогнозировали жару - РИА Новости, 12.08.2023
Жителям южных регионов России спрогнозировали жару
Жаркая погода с температурой 35-39 градусов ожидается в Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях и во всех республиках Северного... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T07:59
2023-08-12T07:59
2023-08-12T07:59
россия
ставропольский край
волгоградская область
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Жаркая погода с температурой 35-39 градусов ожидается в Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях и во всех республиках Северного Кавказа в ближайшую неделю, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Очень жаркая погода на юго-востоке европейской России. В Ставропольском крае, во всех республиках Северного Кавказа, в Астраханской, Волгоградской областях, в Калмыкии температура 35-39 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, в Краснодарском крае температура будет более комфортной - 29-34 градуса.
https://ria.ru/20230812/pogoda-1889658977.html
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россия, ставропольский край, волгоградская область, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Ставропольский край, Волгоградская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Жителям южных регионов России спрогнозировали жару
Вильфанд: в южных регионах России ожидается жара до 40 градусов