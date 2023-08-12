https://ria.ru/20230812/zemletryaseniya-1889740345.html
В Турции произошли три землетрясения магнитудой выше 4
В Турции произошли три землетрясения магнитудой выше 4 - РИА Новости, 12.08.2023
В Турции произошли три землетрясения магнитудой выше 4
Сейсмологи сообщили в субботу о трех землетрясениях магнитудой выше 4 в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, произошедших менее чем за два часа. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T19:20
2023-08-12T19:20
2023-08-12T19:26
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СТАМБУЛ, 12 авг – РИА Новости. Сейсмологи сообщили в субботу о трех землетрясениях магнитудой выше 4 в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, произошедших менее чем за два часа. В пятницу в Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,3. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, эпицентр всех трех землетрясений залегал у города Ешилъюрт: первое магнитудой 4,8 произошло в 16.39 (время совпадает с мск), второе магнитудой 4,5 в 16.40. Третье землетрясение магнитудой 4,2 сотрясло провинцию в 18.18. Эпицентр залегал на глубине от 6 до 9 километров. Глава управления Юнус Сезер сообщил после первых двух землетрясений, что пострадавших или разрушений не зафиксировано, информацию об отсутствии раненых подтвердил и глава минздрава Фахреттин Коджа. Известный турецкий сейсмолог Наджи Герюр не исключил, что в районе Малатьи образовался новый разлом, так как на картах его не отмечено, а землетрясения в районе города происходят все чаще.
https://ria.ru/20230809/zemletryasenie-1889056284.html
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в мире, происшествия, турция
В мире, Происшествия, Турция
В Турции произошли три землетрясения магнитудой выше 4
В турецкой Малатье произошли три землетрясения магнитудой выше 4
СТАМБУЛ, 12 авг – РИА Новости.
Сейсмологи сообщили в субботу о трех землетрясениях
магнитудой выше 4 в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, произошедших менее чем за два часа.
В пятницу в Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,3.
По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, эпицентр всех трех землетрясений залегал у города Ешилъюрт: первое магнитудой 4,8 произошло в 16.39 (время совпадает с мск), второе магнитудой 4,5 в 16.40. Третье землетрясение магнитудой 4,2 сотрясло провинцию в 18.18. Эпицентр залегал на глубине от 6 до 9 километров.
Глава управления Юнус Сезер сообщил после первых двух землетрясений, что пострадавших или разрушений не зафиксировано, информацию об отсутствии раненых подтвердил и глава минздрава Фахреттин Коджа.
Известный турецкий сейсмолог Наджи Герюр не исключил, что в районе Малатьи образовался новый разлом, так как на картах его не отмечено, а землетрясения в районе города происходят все чаще.
Сейсмолог уехал из Стамбула, спрогнозировав мощное землетрясение в Турции