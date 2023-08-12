https://ria.ru/20230812/zelenskiy-1889729007.html

Ничего не останется. В Киеве отчитали Зеленского после удара в Запорожье

Ничего не останется. В Киеве отчитали Зеленского после удара в Запорожье - РИА Новости, 12.08.2023

Ничего не останется. В Киеве отчитали Зеленского после удара в Запорожье

Политический курс президента Владимира Зеленского может привести к полному исчезновению Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T17:47

2023-08-12T17:47

2023-08-12T20:43

специальная военная операция на украине

в мире

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youtube

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Политический курс президента Владимира Зеленского может привести к полному исчезновению Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Мы видим совершенно неправильную, ошибочную, чрезвычайно гибельную для украинского народа и государства линию поведения Зеленского", — сказал он.По словам эксперта, киевский режим ничего не может сделать, чтобы противостоять ударам российских войск по объектам военной инфраструктуры в Запорожье. В то же время ВСУ не имеют никаких возможностей, чтобы совершить прорыв в ходе контрнаступления, добавил он."Ситуация ухудшается каждый день. <…> Это должно быть главным вопросом на повестке дня: исчезновение Украины. <…> Везде катастрофа, Зеленский", — возмутился Соскин.Если президент не предпримет никаких шагов по скорому завершению конфликта и военные действия затянутся, то от Украины может ничего не остаться, заключил эксперт.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отметил Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.По информации Минобороны, накануне российские войска уничтожили в Запорожской области склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ, а днем ранее — пункт временной дислокации иностранных наемников.

https://ria.ru/20230812/vsu-1889721804.html

https://ria.ru/20230812/naemniki-1889707081.html

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