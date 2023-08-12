https://ria.ru/20230812/zelenskiy-1889729007.html
Ничего не останется. В Киеве отчитали Зеленского после удара в Запорожье
Ничего не останется. В Киеве отчитали Зеленского после удара в Запорожье - РИА Новости, 12.08.2023
Ничего не останется. В Киеве отчитали Зеленского после удара в Запорожье
Политический курс президента Владимира Зеленского может привести к полному исчезновению Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T17:47
2023-08-12T17:47
2023-08-12T20:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
youtube
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:939:2048:2091_1920x0_80_0_0_2f0de22d2d6edc71790dfdf5e3c56829.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Политический курс президента Владимира Зеленского может привести к полному исчезновению Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Мы видим совершенно неправильную, ошибочную, чрезвычайно гибельную для украинского народа и государства линию поведения Зеленского", — сказал он.По словам эксперта, киевский режим ничего не может сделать, чтобы противостоять ударам российских войск по объектам военной инфраструктуры в Запорожье. В то же время ВСУ не имеют никаких возможностей, чтобы совершить прорыв в ходе контрнаступления, добавил он."Ситуация ухудшается каждый день. <…> Это должно быть главным вопросом на повестке дня: исчезновение Украины. <…> Везде катастрофа, Зеленский", — возмутился Соскин.Если президент не предпримет никаких шагов по скорому завершению конфликта и военные действия затянутся, то от Украины может ничего не остаться, заключил эксперт.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отметил Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.По информации Минобороны, накануне российские войска уничтожили в Запорожской области склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ, а днем ранее — пункт временной дислокации иностранных наемников.
https://ria.ru/20230812/vsu-1889721804.html
https://ria.ru/20230812/naemniki-1889707081.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:599:2048:2135_1920x0_80_0_0_2b3b859de588fc4e7277c7a8c9a4b260.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, youtube, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, YouTube, Вооруженные силы Украины, НАТО
Ничего не останется. В Киеве отчитали Зеленского после удара в Запорожье
Экс-советник Кучмы Соскин: ошибки Зеленского приведут к исчезновению Украины