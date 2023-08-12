Группировка "Юг" уничтожила пункт управления иностранных наемников
Группировка ВС России "Юг" уничтожила наемников со Starlink в Николаевке
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие поразили пункт управления иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.
"Расчетами реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" уничтожен пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи "Старлинк" в Николаевке", — сказал он.
Еще один ракетный удар пришелся по палаточному лагерю ВСУ в районе села Райское на территории ДНР, добавил Астафьев.
Кроме того, авиация группировки "Юг" нанесла удар по пункту временной дислокации и складу боеприпасов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Белой Горы. Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили места скопления живой силы противника в Богдановке и Веселом, район сосредоточения резервов 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Новгородском, командно-наблюдательный пункт и стоянку вооружения и военной техники 110-й отдельной механизированной бригады в Авдеевке. А штурмовики Су-25 уничтожили скопления живой силы в Белогоровке, Спорном и Красногоровке.
Артиллеристы, в свою очередь, нанесли огневое поражение по позиции крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес" и складу боеприпасов украинских войск в районах Веселого и Белогоровки. В районе Дружбы и Красногоровки уничтожены три пикапа, а в Андреевке — бронеавтомобиль "Хаммер", рассказал Астафьев.
По его словам, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены 82-миллиметровый миномет в Ивано-Дарьевке и семь 120-миллиметровых минометов в Верхнекаменском, Николаевке, Авдеевке и Марьинке. Поражены также американские гаубицы М777 в Озаряновке и Остром, САУ "Акация" в районе Клещеевки и две гаубицы Д-20 в Яснобродовке и Марково.
Помимо этого, экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанес огневое поражение первому батальону 109-й отдельной бригады территориальной обороны украинских войск в районе Красногоровки.