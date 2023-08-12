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Группировка "Юг" уничтожила пункт управления иностранных наемников

Группировка "Юг" уничтожила пункт управления иностранных наемников - РИА Новости, 12.08.2023

Группировка "Юг" уничтожила пункт управления иностранных наемников

Российские военнослужащие поразили пункт управления иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T12:58

2023-08-12T12:58

2023-08-12T14:33

специальная военная операция на украине

россия

красногоровка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

су-34

су-25

авдеевка

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие поразили пункт управления иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны. "Расчетами реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" уничтожен пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи "Старлинк" в Николаевке", — сказал он.Еще один ракетный удар пришелся по палаточному лагерю ВСУ в районе села Райское на территории ДНР, добавил Астафьев. Кроме того, авиация группировки "Юг" нанесла удар по пункту временной дислокации и складу боеприпасов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Белой Горы. Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили места скопления живой силы противника в Богдановке и Веселом, район сосредоточения резервов 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Новгородском, командно-наблюдательный пункт и стоянку вооружения и военной техники 110-й отдельной механизированной бригады в Авдеевке. А штурмовики Су-25 уничтожили скопления живой силы в Белогоровке, Спорном и Красногоровке. Артиллеристы, в свою очередь, нанесли огневое поражение по позиции крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес" и складу боеприпасов украинских войск в районах Веселого и Белогоровки. В районе Дружбы и Красногоровки уничтожены три пикапа, а в Андреевке — бронеавтомобиль "Хаммер", рассказал Астафьев. По его словам, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены 82-миллиметровый миномет в Ивано-Дарьевке и семь 120-миллиметровых минометов в Верхнекаменском, Николаевке, Авдеевке и Марьинке. Поражены также американские гаубицы М777 в Озаряновке и Остром, САУ "Акация" в районе Клещеевки и две гаубицы Д-20 в Яснобродовке и Марково. Помимо этого, экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанес огневое поражение первому батальону 109-й отдельной бригады территориальной обороны украинских войск в районе Красногоровки.

https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889533578.html

https://ria.ru/20230802/spetsoperatsiya-1887862198.html

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красногоровка

авдеевка

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Екатерина Зайцева

россия, красногоровка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, су-34, су-25, авдеевка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность