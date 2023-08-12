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Возле ледового дворца на юго-западе Москвы построят амфитеатр со сценой
Возле ледового дворца на юго-западе Москвы построят амфитеатр со сценой - РИА Новости, 12.08.2023
Возле ледового дворца на юго-западе Москвы построят амфитеатр со сценой
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обустройству амфитеатра со сценой возле строящегося ледового дворца - Центра фигурного катания Этери... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T11:30
2023-08-12T11:30
2023-08-12T11:30
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обустройству амфитеатра со сценой возле строящегося ледового дворца - Центра фигурного катания Этери Тутберидзе - в районе Ясенево, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Благоустройство возле ледового дворца проводится на территории между Тарусской и Ясногорской улицами, где до старта работ был пустырь. В рамках проекта сделаем удобные пешеходные маршруты, организуем сквер по принципу регулярного сада с прогулочными аллеями с выходами к станции метро "Ясенево", ледовому дворцу и жилым домам. Главным акцентом нового озелененного пространства станет амфитеатр со сценой с навесом", - отметил он. Заммэра рассказал, что в настоящее время проведены работы по планировке территории, устроено бетонное основание, на котором сформирован металлокаркас для сцены. В амфитеатре отлили прямоугольные бетонные скамьи, сверху на них уложат деревянные рейки для сидений. "Рельеф местности хорошо подошел под размещение классического амфитеатра, места в нем организованы полукругом и каждый ряд поднимается над предыдущим, что обеспечит хорошую видимость. Во время проведения различных мероприятий здесь с комфортом смогут разместиться около 1,3 тысячи человек. На сцене планируется сделать открытое и закрытое пространства, ее общая площадь составит 300 квадратных метров", - добавил Бирюков. Он сообщил, что в результате проведенного благоустройства территория возле ледового дворца полностью преобразится и станет полноценным современным общественным пространством.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ясенево, общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Ясенево, Общество, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Возле ледового дворца на юго-западе Москвы построят амфитеатр со сценой
Бирюков: возле ледового дворца Тутберидзе в Ясенево построят амфитеатр со сценой
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обустройству амфитеатра со сценой возле строящегося ледового дворца - Центра фигурного катания Этери Тутберидзе - в районе Ясенево, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Благоустройство возле ледового дворца проводится на территории между Тарусской и Ясногорской улицами, где до старта работ был пустырь. В рамках проекта сделаем удобные пешеходные маршруты, организуем сквер по принципу регулярного сада с прогулочными аллеями с выходами к станции метро "Ясенево", ледовому дворцу и жилым домам. Главным акцентом нового озелененного пространства станет амфитеатр со сценой с навесом", - отметил он.
Заммэра рассказал, что в настоящее время проведены работы по планировке территории, устроено бетонное основание, на котором сформирован металлокаркас для сцены. В амфитеатре отлили прямоугольные бетонные скамьи, сверху на них уложат деревянные рейки для сидений.
"Рельеф местности хорошо подошел под размещение классического амфитеатра, места в нем организованы полукругом и каждый ряд поднимается над предыдущим, что обеспечит хорошую видимость. Во время проведения различных мероприятий здесь с комфортом смогут разместиться около 1,3 тысячи человек. На сцене планируется сделать открытое и закрытое пространства, ее общая площадь составит 300 квадратных метров", - добавил Бирюков.
Он сообщил, что в результате проведенного благоустройства территория возле ледового дворца полностью преобразится и станет полноценным современным общественным пространством.
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