https://ria.ru/20230812/vsu-1889744716.html

"Наемники убегают". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ

"Наемники убегают". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ - РИА Новости, 13.08.2023

"Наемники убегают". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ

Среди украинских военных растет недовольство из-за отсутствия успехов на фронте, иностранные наемники тоже бегут с передовой, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-12T19:57

2023-08-12T19:57

2023-08-13T03:42

специальная военная операция на украине

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владимир путин

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Среди украинских военных растет недовольство из-за отсутствия успехов на фронте, иностранные наемники тоже бегут с передовой, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube."Даже иностранные наемники, которые так рьяно сражались на стороне Украины, сейчас в большинстве своем уже уехали. Они собрали свои вещи и убежали. Наверное, только поляки и остались", — отметил он.По мнению Макгрегора, в ВСУ также могут участиться случаи дезертирства из-за отсутствия успехов при контрнаступлении. В итоге украинская армия окажется расколота, а впоследствии и полностью разбита."Я не могу точно сказать, когда это произойдет, но думаю, мы уже близки к этому", — добавил военный.Солдаты без видимых результатов не только теряют моральный дух, но и перестают видеть смысл в продолжении боевых действий, резюмировал полковник.Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отметил Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.

https://ria.ru/20230812/zelenskiy-1889729007.html

https://ria.ru/20230812/ukraina-1889106110.html

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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша