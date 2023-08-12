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"Наемники убегают". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ
"Наемники убегают". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ - РИА Новости, 13.08.2023
"Наемники убегают". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ
Среди украинских военных растет недовольство из-за отсутствия успехов на фронте, иностранные наемники тоже бегут с передовой, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-12T19:57
2023-08-12T19:57
2023-08-13T03:42
специальная военная операция на украине
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владимир путин
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Среди украинских военных растет недовольство из-за отсутствия успехов на фронте, иностранные наемники тоже бегут с передовой, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube."Даже иностранные наемники, которые так рьяно сражались на стороне Украины, сейчас в большинстве своем уже уехали. Они собрали свои вещи и убежали. Наверное, только поляки и остались", — отметил он.По мнению Макгрегора, в ВСУ также могут участиться случаи дезертирства из-за отсутствия успехов при контрнаступлении. В итоге украинская армия окажется расколота, а впоследствии и полностью разбита."Я не могу точно сказать, когда это произойдет, но думаю, мы уже близки к этому", — добавил военный.Солдаты без видимых результатов не только теряют моральный дух, но и перестают видеть смысл в продолжении боевых действий, резюмировал полковник.Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отметил Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Наемники убегают". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ
Экс-полковник армии США Макгрегор: наемники массово бегут из ВСУ