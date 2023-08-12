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"Идут к триумфу". Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 12.08.2023 (обновлено: 16:49 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/vsu-1889721804.html
"Идут к триумфу". Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ
"Идут к триумфу". Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ - РИА Новости, 12.08.2023
"Идут к триумфу". Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ
Решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T16:35
2023-08-12T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works."В результате наступления украинские войска потеряли примерно 60 тысяч солдат — это безумно высокие цифры. &lt;…&gt; На мой взгляд, это преступление, как поступили с этими ребятами", — сказал он.По словам эксперта, у киевского режима с самого начала не было шансов на успех. При этом американские политики в один голос убеждали Зеленского, что украинцы идут к триумфу.Главная причина разгрома ВСУ — отсутствие необходимого количества систем ПВО и артиллерии, без которых не стоило даже пытаться перейти в наступление на укрепленную российскую линию обороны, резюмировал Джонсон.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отметил Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230812/naemniki-1889707081.html
https://ria.ru/20230812/ukraina-1889682556.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Идут к триумфу". Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ

Экс-агент ЦРУ Джонсон назвал решение начать наступление ВСУ преступлением

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.
"В результате наступления украинские войска потеряли примерно 60 тысяч солдат — это безумно высокие цифры. <…> На мой взгляд, это преступление, как поступили с этими ребятами", — сказал он.
Военнослужащие Вооруженных сил России загружают снаряд в РСЗО Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
СМИ: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
14:55
По словам эксперта, у киевского режима с самого начала не было шансов на успех. При этом американские политики в один голос убеждали Зеленского, что украинцы идут к триумфу.
Главная причина разгрома ВСУ — отсутствие необходимого количества систем ПВО и артиллерии, без которых не стоило даже пытаться перейти в наступление на укрепленную российскую линию обороны, резюмировал Джонсон.
Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отметил Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Тяжелый удар. В США заговорили о крахе ВСУ из-за хода России под Харьковом
11:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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