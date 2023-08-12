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"Идут к триумфу". Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ
"Идут к триумфу". Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ - РИА Новости, 12.08.2023
"Идут к триумфу". Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ
Решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T16:35
2023-08-12T16:35
2023-08-12T16:49
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works."В результате наступления украинские войска потеряли примерно 60 тысяч солдат — это безумно высокие цифры. <…> На мой взгляд, это преступление, как поступили с этими ребятами", — сказал он.По словам эксперта, у киевского режима с самого начала не было шансов на успех. При этом американские политики в один голос убеждали Зеленского, что украинцы идут к триумфу.Главная причина разгрома ВСУ — отсутствие необходимого количества систем ПВО и артиллерии, без которых не стоило даже пытаться перейти в наступление на укрепленную российскую линию обороны, резюмировал Джонсон.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отметил Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
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"Идут к триумфу". Зеленскому сообщили неожиданные новости об операции ВСУ
Экс-агент ЦРУ Джонсон назвал решение начать наступление ВСУ преступлением