https://ria.ru/20230812/volontery-1889756046.html

Кубанские волонтеры доставили для школьников Мариуполя канцтовары и ранцы

Кубанские волонтеры доставили для школьников Мариуполя канцтовары и ранцы - РИА Новости, 12.08.2023

Кубанские волонтеры доставили для школьников Мариуполя канцтовары и ранцы

Активисты волонтерской группы ОСВОД "Туапсе - вместе мы сила", начиная с апреля отправляют гумпомощь в Мариуполь, в последний груз были включены канцтовары,... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T22:49

2023-08-12T22:49

2023-08-12T22:49

надежные люди

мариуполь

мелитополь

донецкая народная республика

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КРАСНОДАР, 12 авг - РИА Новости. Активисты волонтерской группы ОСВОД "Туапсе - вместе мы сила", начиная с апреля отправляют гумпомощь в Мариуполь, в последний груз были включены канцтовары, ранцы и школьная форма для детей из нуждающихся семей, сообщила координатор группы Татьяна Терещенко. По ее словам, сейчас активисты в телеграм-канале ведут группу, где состоит более 400 человек, а также имеют три пункта приема и штаб. Волонтеры отправляют гумпомощь 2-3 раза в месяц, а когда планируют очередную поездку, объявляют сбор в группе. Однако начиналось все с личной истории - в ноябре 2022 года муж Татьяны доставил посылку своему мобилизованному куму, с тех пор мужчина переодически ездит "за ленточку" на личной машине с грузом для бойцов. Еще одним направлением волонтёрской работы стал Мариуполь. Так, в апреле, узнав от коллег о сложном положении жителей города после его освобождения, решили помогать и мариупольцам. Активисты Кубани отправили большой объем гумгруза, а местные волонтеры, благодаря за поддержку, отметили, что "столько помощи им еще никто не привозил". С тех пор волонтеры отправлялись в Мелитополь около пяти раз. "Перед школой, чтоб деткам там было во что одеться, обуться, были тетрадки, ручки, карандаши и все остальное... Отвезли волонтерам, которые распределят между семьями. Планируем продолжить собирать школьные товары и в течение года", - рассказала Татьяна. По ее словам, изначально было одно направление помощи - бойцам спецоперации, затем добавилась поддержка полевых госпиталей в ДНР, куда волонтеры отправляют капельницы, физрастворы, шприцы, антибиотики и даже домашнюю выпечку, чтобы "порадовать наших раненных ребят". А теперь добавилась и поддержка жителей Мариуполя. Туапсинские волонтеры показывают помощь многодетным инвалидам, пожилым людям, отправляют гумгруз в единственное на весь Мариуполь родильное отделение, дом престарелых и детский сад. "Мы продолжим помогать пока это необходимо. Сейчас волонтерам поступает все больше заявок с просьбой о помощи, так как в Мариуполе уже нет военных действий, и люди туда начинают возвращаться. Например, в родильном отделении сейчас стали обращаться за детским питанием, нужны коляски для молодых мамочек, одежда для малышей", - отметила собеседница агентства. Татьяна добавила, что волонтеры даже не пытаются подсчитывать количество отвезённой гумпомощи, так ее стало много. Груз с канцтоварами уже доставили в Мелитополь, а оттуда привезли двух местных волонтеров, чтобы девушки смогли отдохнуть на Черном море. Они гостят у кубанских активистов в Туапсинском районе.

https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1888074138.html

https://ria.ru/20230602/repellenty-1875856162.html

мариуполь

мелитополь

донецкая народная республика

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мариуполь, мелитополь, донецкая народная республика