https://ria.ru/20230812/vino-1889661271.html
Роскачество рассказало, как сделать выбор между красным и белым вином
Роскачество рассказало, как сделать выбор между красным и белым вином - РИА Новости, 12.08.2023
Роскачество рассказало, как сделать выбор между красным и белым вином
Выбирая напитки для банкета, летом лучше отдавать предпочтение белому вину, а в холодное время года стоит выбирать красное, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T05:29
2023-08-12T05:29
2023-08-12T06:08
общество
артур саркисян
олеся буняева
роскачество
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Выбирая напитки для банкета, летом лучше отдавать предпочтение белому вину, а в холодное время года стоит выбирать красное, рассказали РИА Новости в Роскачестве."Общая формула банкета примерно такова: 10-15 процентов от общего количества вина уйдет на аперитив, когда гости будут собираться. Оставшаяся часть примерно поровну — белое и красное. Важно учесть время года, когда проходит мероприятие. В жаркую летнюю погоду стоит предусмотреть больше белого вина — примерно 60 процентов от общего количества без учета аперитива, в холодное время года — больше красного", — приводятся в сообщении слова руководителя экспертной группы "Винного гида России" Артура Саркисяна.Он также отметил, что если на банкете ожидаются 20-30 человек, то стоит больше внимания уделить подбору напитков и их сочетанию с едой, при этом допустимы более сложные вина. Если же речь идет о событии, на котором соберутся 200 или 300 гостей, главная задача — это правильно подобранное количество напитка и "некий универсальный вкус винного ассортимента". Эксперты советуют "быть проще" и рассчитывать количество вина на мероприятии по принципу: "один гость — одна бутылка". Дополнительно стоит предусмотреть резерв — примерно в 20 процентов от общего количества вина. По словам Саркисяна, важно учесть и стилистику вина: в выборе белых вин предусмотреть что-то более легкое к закускам. Например, Совиньон Блан, легкое Пино Гри. К основному рыбному блюду — что-то более сложное. Например, выдержанное шардоне. Тот же принцип действует и для красного вина. А вот полусладкое вино можно заменить брютом."Сейчас в моде брют, не бойтесь предлагать его гостям как замену полусладкому. В российских брютах достаточно высокий уровень сахара — он примерно соответствует уровню полусухого тихого вина. То же касается и тихих вин... Любителям полусладкого можно предложить вино из ароматических сортов винограда", — поделилась директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. В Роскачестве также рассказали, как проконтролировать, чтобы все вино было использовано по назначению, а персонал ресторана или банкетного зала не забрал себе что-то из винных запасов, особенно если алкоголь покупается не в ресторане, а приносится с собой, — организаторы могут подсчитывать бутылки выпитого вина, откладывать пробки в одно место, а также сохранять чеки на покупку алкоголя.
https://ria.ru/20230808/vino-1888767276.html
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общество, артур саркисян, олеся буняева, роскачество
Общество, Артур Саркисян, Олеся Буняева, Роскачество
Роскачество рассказало, как сделать выбор между красным и белым вином
Роскачество советует в жару выбирать белое вино, а в холод — красное
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Выбирая напитки для банкета, летом лучше отдавать предпочтение белому вину, а в холодное время года стоит выбирать красное, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
«
"Общая формула банкета примерно такова: 10-15 процентов от общего количества вина уйдет на аперитив, когда гости будут собираться. Оставшаяся часть примерно поровну — белое и красное. Важно учесть время года, когда проходит мероприятие. В жаркую летнюю погоду стоит предусмотреть больше белого вина — примерно 60 процентов от общего количества без учета аперитива, в холодное время года — больше красного", — приводятся в сообщении слова руководителя экспертной группы "Винного гида России" Артура Саркисяна.
Он также отметил, что если на банкете ожидаются 20-30 человек, то стоит больше внимания уделить подбору напитков и их сочетанию с едой, при этом допустимы более сложные вина. Если же речь идет о событии, на котором соберутся 200 или 300 гостей, главная задача — это правильно подобранное количество напитка и "некий универсальный вкус винного ассортимента".
Эксперты советуют "быть проще" и рассчитывать количество вина на мероприятии по принципу: "один гость — одна бутылка". Дополнительно стоит предусмотреть резерв — примерно в 20 процентов от общего количества вина.
В Роскачестве рассказали, на сколько в России хватит импортного вина
По словам Саркисяна, важно учесть и стилистику вина: в выборе белых вин предусмотреть что-то более легкое к закускам. Например, Совиньон Блан, легкое Пино Гри. К основному рыбному блюду — что-то более сложное. Например, выдержанное шардоне. Тот же принцип действует и для красного вина.
А вот полусладкое вино можно заменить брютом.
"Сейчас в моде брют, не бойтесь предлагать его гостям как замену полусладкому. В российских брютах достаточно высокий уровень сахара — он примерно соответствует уровню полусухого тихого вина. То же касается и тихих вин... Любителям полусладкого можно предложить вино из ароматических сортов винограда", — поделилась директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева
.
В Роскачестве также рассказали, как проконтролировать, чтобы все вино было использовано по назначению, а персонал ресторана или банкетного зала не забрал себе что-то из винных запасов, особенно если алкоголь покупается не в ресторане, а приносится с собой, — организаторы могут подсчитывать бутылки выпитого вина, откладывать пробки в одно место, а также сохранять чеки на покупку алкоголя.
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