https://ria.ru/20230812/ussuriysk-1889677625.html

Уровень воды в Уссурийске стабилизировался

Уровень воды в Уссурийске стабилизировался - РИА Новости, 12.08.2023

Уровень воды в Уссурийске стабилизировался

Подъем воды в Уссурийске, на который обрушились мощные ливни, остановился, но более десяти сел все еще отрезаны от автомобильного сообщения, рассказали РИА... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T10:39

2023-08-12T10:39

2023-08-12T14:41

происшествия

уссурийск

уссурийский городской округ

приморский край

примгидромет

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Подъем воды в Уссурийске, на который обрушились мощные ливни, остановился, но более десяти сел все еще отрезаны от автомобильного сообщения, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа. "Сейчас стабилизировалась (вода. — Прим. ред.), но все равно обстановка, соответственно, напряженная по этому поводу", — сказал собеседник агентства.Не менее 11 сел остаются без автомобильного сообщения. Минувшей ночью наводнение вынудило эвакуировать около 200 человек, сейчас в трех пунктах временного размещения находятся 132 человека. В соцсетях появились кадры с затопленными улицами, по которым горожане передвигаются на лодках или вплавь. На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". Наиболее сильными ливни оказались в Уссурийске и западных районах края. Всего в регионе отрезаны от автомобильного сообщения 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 автодорог. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.К 8:00 утра по местному времени в Уссурийском городском округе выпало 132,8 миллиметра осадков — больше месячной нормы. Из-за перелива прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка. В зоне подтопления находятся 27 частных домов и 111 придомовых территорий.

https://ria.ru/20230811/pavodok-1889519037.html

уссурийск

уссурийский городской округ

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уссурийск, уссурийский городской округ, приморский край, примгидромет