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Уровень воды в Уссурийске стабилизировался - РИА Новости, 12.08.2023
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10:39 12.08.2023 (обновлено: 14:41 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/ussuriysk-1889677625.html
Уровень воды в Уссурийске стабилизировался
Уровень воды в Уссурийске стабилизировался - РИА Новости, 12.08.2023
Уровень воды в Уссурийске стабилизировался
Подъем воды в Уссурийске, на который обрушились мощные ливни, остановился, но более десяти сел все еще отрезаны от автомобильного сообщения, рассказали РИА... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T10:39
2023-08-12T14:41
происшествия
уссурийск
уссурийский городской округ
приморский край
примгидромет
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Подъем воды в Уссурийске, на который обрушились мощные ливни, остановился, но более десяти сел все еще отрезаны от автомобильного сообщения, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа. &quot;Сейчас стабилизировалась (вода. — Прим. ред.), но все равно обстановка, соответственно, напряженная по этому поводу&quot;, — сказал собеседник агентства.Не менее 11 сел остаются без автомобильного сообщения. Минувшей ночью наводнение вынудило эвакуировать около 200 человек, сейчас в трех пунктах временного размещения находятся 132 человека. В соцсетях появились кадры с затопленными улицами, по которым горожане передвигаются на лодках или вплавь. На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". Наиболее сильными ливни оказались в Уссурийске и западных районах края. Всего в регионе отрезаны от автомобильного сообщения 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 автодорог. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.К 8:00 утра по местному времени в Уссурийском городском округе выпало 132,8 миллиметра осадков — больше месячной нормы. Из-за перелива прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка. В зоне подтопления находятся 27 частных домов и 111 придомовых территорий.
https://ria.ru/20230811/pavodok-1889519037.html
уссурийск
уссурийский городской округ
приморский край
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происшествия, уссурийск, уссурийский городской округ, приморский край, примгидромет
Происшествия, Уссурийск, Уссурийский городской округ, Приморский край, Примгидромет
Уровень воды в Уссурийске стабилизировался

Администрация: уровень воды в зоне подтопления в Уссурийске стабилизировался

© Фото : пресс-служба главы Уссурийского городского округаПоследствия прорыва дамбы в Уссурийске
Последствия прорыва дамбы в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Фото : пресс-служба главы Уссурийского городского округа
Последствия прорыва дамбы в Уссурийске
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Подъем воды в Уссурийске, на который обрушились мощные ливни, остановился, но более десяти сел все еще отрезаны от автомобильного сообщения, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа.
«

"Сейчас стабилизировалась (вода. — Прим. ред.), но все равно обстановка, соответственно, напряженная по этому поводу", — сказал собеседник агентства.

Не менее 11 сел остаются без автомобильного сообщения. Минувшей ночью наводнение вынудило эвакуировать около 200 человек, сейчас в трех пунктах временного размещения находятся 132 человека.
В соцсетях появились кадры с затопленными улицами, по которым горожане передвигаются на лодках или вплавь.
На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". Наиболее сильными ливни оказались в Уссурийске и западных районах края. Всего в регионе отрезаны от автомобильного сообщения 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 автодорог. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.
К 8:00 утра по местному времени в Уссурийском городском округе выпало 132,8 миллиметра осадков — больше месячной нормы. Из-за перелива прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка. В зоне подтопления находятся 27 частных домов и 111 придомовых территорий.
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