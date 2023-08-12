https://ria.ru/20230812/ussuriysk-1889660634.html

В Уссурийске прорвало дамбу для сдерживания паводка

В Уссурийске прорвало дамбу для сдерживания паводка - РИА Новости, 12.08.2023

В Уссурийске прорвало дамбу для сдерживания паводка

В Уссурийске прорвало дамбу, которую создали для сдерживания паводка, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе города. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T05:10

2023-08-12T05:10

2023-08-12T11:13

происшествия

уссурийск

приморский край

уссурийский городской округ

примгидромет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. В Уссурийске прорвало дамбу, которую создали для сдерживания паводка, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе города."Прорвало, да, дамбу... Был перелив, сверху был перелив ночью, через верх дамбы. Соответственно, начала разрушаться, и вот сейчас только она вылетела", — рассказали собеседники агентства. В пятницу в 16.02 (9.02 мск) в прокуратуре Приморского края сообщили, что в Уссурийском городском округе с начала дня выпало 117 миллиметров осадков. Месячная норма для региона составляет 120-130 миллиметров, уточнили РИА Новости в пресс-службе Примгидромета.Утром в субботу в пресс-службе краевого министерства ГО и ЧС заявили агентству, что в села Богатырка и Монакино под Уссурийском нет проезда. По ее информации, в зоне подтопления в округе находятся 27 частных домов и 111 придомовых территорий. Кроме того, наводнение вынудило эвакуировать около 200 человек. Утром в субботу в местных Telegram-каналах появились сообщения о прорыве дамбы и притоке воды в город. Позднее в администрации Уссурийского городского округа сообщили, что уровень воды стабилизировался на одном уровне.Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, заявив, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть до 110 процентов месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки, на фоне которых режим за день ЧС ввели в семи муниципалитетах. В ночь на субботу в городе Спасске также ввели режим ЧС. К этому времени, по информации ГУ МЧС по региону, водой от сообщения в Приморье отрезало 31 населенный пункт, различные подтопления наблюдались в 17 муниципалитетах. По информации ведомства, подтопленными оказались 1393 приусадебных участка, 534 жилых дома и 40 участков дорог.

https://ria.ru/20230811/pavodok-1889571325.html

уссурийск

приморский край

уссурийский городской округ

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происшествия, уссурийск, приморский край, уссурийский городской округ, примгидромет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)