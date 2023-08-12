https://ria.ru/20230812/usmanov-1889755507.html

СМИ: Усманов подал иск в суд из-за обысков на яхте Dilbar в ФРГ

СМИ: Усманов подал иск в суд из-за обысков на яхте Dilbar в ФРГ - РИА Новости, 12.08.2023

СМИ: Усманов подал иск в суд из-за обысков на яхте Dilbar в ФРГ

Предприниматель РФ Алишер Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд Германии, так как считает, что на фоне обысков на яхте Dilbar в Бремене были... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T22:40

2023-08-12T22:40

2023-08-12T22:42

германия

в мире

алишер усманов

евросоюз

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. Предприниматель РФ Алишер Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд Германии, так как считает, что на фоне обысков на яхте Dilbar в Бремене были нарушены его права на неприкосновенность жилища, сообщила газета Welt am Sonntag. Издание ссылается на 67-страничный документ иска, который имеется в его распоряжении. Уточняется, что Усманов подал жалобу в суд Карлсруэ из-за ордера на обыск, выданного судом Мюнхена, на основании которого, в частности, была обыскана яхта Dilbar в порту Бремена. Федеральный конституционный суд подтвердил газете, что жалоба на ордер на обыск была получена и в настоящее время рассматривается. ЕС 28 февраля прошлого года включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции в суде ЕС в Люксембурге. Немецкие СМИ сообщали ранее о заморозке части имущества, переданного Усмановым в семейные трасты. Так, с яхты Dilbar изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала. Как пояснили тогда РИА Новости в пресс-службе федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, сама яхта не конфискована, но использовать ее нельзя: речь идет о "замораживании экономических ресурсов", что влечет за собой "предотвращение использования", в том числе "для продажи, аренды или залога", а также "запрет на утилизацию".

https://ria.ru/20230526/usmanov-1874330409.html

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германия, в мире, алишер усманов, евросоюз, санкции в отношении россии