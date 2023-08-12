https://ria.ru/20230812/ukraina-1889682556.html

Тяжелый удар. В США заговорили о крахе ВСУ из-за хода России под Харьковом

Тяжелый удар. В США заговорили о крахе ВСУ из-за хода России под Харьковом - РИА Новости, 12.08.2023

Тяжелый удар. В США заговорили о крахе ВСУ из-за хода России под Харьковом

Конфликт приближается к критической точке, а ВСУ грозит крах из-за продвижения России и нежелания украинских солдат воевать, заявил экс-советник главы Пентагона РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T11:27

2023-08-12T11:27

2023-08-12T12:28

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Конфликт приближается к критической точке, а ВСУ грозит крах из-за продвижения России и нежелания украинских солдат воевать, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube. "Украина находится на грани краха. Русские еще не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области и они успешно продвигаются", — сказал он. По его словам, целые взводы и роты украинских военных сдаются в плен русским. "Они (солдаты — Прим. Ред.) сыты по горло тем, как с ними плохо обращаются, и политикой руководства. Во многих случаях украинские командиры связывались с российскими военными и говорили, что собираются сдаться в плен", — отметил Макгрегор. Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий 24 июля заявил в эфире телеканала "Россия 24", что на Запорожском направлении украинские войска сдаются в плен группами вплоть до взвода.

https://ria.ru/20230812/putin-1889672031.html

https://ria.ru/20230812/kuleba-1889669399.html

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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины