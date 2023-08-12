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Тяжелый удар. В США заговорили о крахе ВСУ из-за хода России под Харьковом - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 12.08.2023 (обновлено: 12:28 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/ukraina-1889682556.html
Тяжелый удар. В США заговорили о крахе ВСУ из-за хода России под Харьковом
Тяжелый удар. В США заговорили о крахе ВСУ из-за хода России под Харьковом - РИА Новости, 12.08.2023
Тяжелый удар. В США заговорили о крахе ВСУ из-за хода России под Харьковом
Конфликт приближается к критической точке, а ВСУ грозит крах из-за продвижения России и нежелания украинских солдат воевать, заявил экс-советник главы Пентагона РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T11:27
2023-08-12T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Конфликт приближается к критической точке, а ВСУ грозит крах из-за продвижения России и нежелания украинских солдат воевать, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube. "Украина находится на грани краха. Русские еще не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области и они успешно продвигаются", — сказал он. По его словам, целые взводы и роты украинских военных сдаются в плен русским. "Они (солдаты — Прим. Ред.) сыты по горло тем, как с ними плохо обращаются, и политикой руководства. Во многих случаях украинские командиры связывались с российскими военными и говорили, что собираются сдаться в плен", — отметил Макгрегор. Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий 24 июля заявил в эфире телеканала "Россия 24", что на Запорожском направлении украинские войска сдаются в плен группами вплоть до взвода.
https://ria.ru/20230812/putin-1889672031.html
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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Тяжелый удар. В США заговорили о крахе ВСУ из-за хода России под Харьковом

Макгрегор предупредил ВСУ о критических шагах России в Харьковской области

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Конфликт приближается к критической точке, а ВСУ грозит крах из-за продвижения России и нежелания украинских солдат воевать, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

"Украина находится на грани краха. Русские еще не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области и они успешно продвигаются", — сказал он.
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По его словам, целые взводы и роты украинских военных сдаются в плен русским.

"Они (солдаты — Прим. Ред.) сыты по горло тем, как с ними плохо обращаются, и политикой руководства. Во многих случаях украинские командиры связывались с российскими военными и говорили, что собираются сдаться в плен", — отметил Макгрегор.

Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий 24 июля заявил в эфире телеканала "Россия 24", что на Запорожском направлении украинские войска сдаются в плен группами вплоть до взвода.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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