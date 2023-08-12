Тяжелый удар. В США заговорили о крахе ВСУ из-за хода России под Харьковом
Макгрегор предупредил ВСУ о критических шагах России в Харьковской области
© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Конфликт приближается к критической точке, а ВСУ грозит крах из-за продвижения России и нежелания украинских солдат воевать, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.
"Украина находится на грани краха. Русские еще не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области и они успешно продвигаются", — сказал он.
"Украина находится на грани краха. Русские еще не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области и они успешно продвигаются", — сказал он.
По его словам, целые взводы и роты украинских военных сдаются в плен русским.
"Они (солдаты — Прим. Ред.) сыты по горло тем, как с ними плохо обращаются, и политикой руководства. Во многих случаях украинские командиры связывались с российскими военными и говорили, что собираются сдаться в плен", — отметил Макгрегор.
Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий 24 июля заявил в эфире телеканала "Россия 24", что на Запорожском направлении украинские войска сдаются в плен группами вплоть до взвода.
"Они (солдаты — Прим. Ред.) сыты по горло тем, как с ними плохо обращаются, и политикой руководства. Во многих случаях украинские командиры связывались с российскими военными и говорили, что собираются сдаться в плен", — отметил Макгрегор.
Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий 24 июля заявил в эфире телеканала "Россия 24", что на Запорожском направлении украинские войска сдаются в плен группами вплоть до взвода.