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Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО - РИА Новости, 12.08.2023
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04:04 12.08.2023 (обновлено: 04:06 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/ukraina-1889659446.html
Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО
Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО - РИА Новости, 12.08.2023
Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО
Претендент на республиканскую номинацию на выборах президента США Вивек Рамасвами в соцсети X (бывшая Twitter) пообещал в случае победы в борьбе за пост... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T04:04
2023-08-12T04:06
в мире
украина
россия
вивек рамасвами
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Претендент на республиканскую номинацию на выборах президента США Вивек Рамасвами в соцсети X (бывшая Twitter) пообещал в случае победы в борьбе за пост американского лидера гарантировать, что Украина не войдет в НАТО, если Москва выполнит ряд условий. &quot;Мы поддержим заморозку нынешних контрольных линий, вновь откроем экономические отношения с Россией и обязуемся, что НАТО не примет Украину в обмен на выход России из военного сотрудничества с Китаем, перемещение ядерного оружия из Калининграда и сворачивание военного присутствия в западном полушарии&quot;, - написал Рамасвами.В середине июля политик уже призывал Вашингтон к сделке с Москвой об отказе принимать Украину в НАТО в обмен на обязательство России не развивать отношения с Китаем. Согласно июльским опросам общественного мнения, Рамасвами на выборах президента готовы поддержать только 3% избирателей - в пределах статистической погрешности.
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в мире, украина, россия, вивек рамасвами, сша, нато
В мире, Украина, Россия, Вивек Рамасвами, США, НАТО
Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО

Кандидат в президенты США пообещал гарантировать, что Украина не войдет в НАТО

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Претендент на республиканскую номинацию на выборах президента США Вивек Рамасвами в соцсети X (бывшая Twitter) пообещал в случае победы в борьбе за пост американского лидера гарантировать, что Украина не войдет в НАТО, если Москва выполнит ряд условий.
«

"Мы поддержим заморозку нынешних контрольных линий, вновь откроем экономические отношения с Россией и обязуемся, что НАТО не примет Украину в обмен на выход России из военного сотрудничества с Китаем, перемещение ядерного оружия из Калининграда и сворачивание военного присутствия в западном полушарии", - написал Рамасвами.

В середине июля политик уже призывал Вашингтон к сделке с Москвой об отказе принимать Украину в НАТО в обмен на обязательство России не развивать отношения с Китаем.
Согласно июльским опросам общественного мнения, Рамасвами на выборах президента готовы поддержать только 3% избирателей - в пределах статистической погрешности.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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5 августа, 21:55
 
В миреУкраинаРоссияВивек РамасвамиСШАНАТО
 
 
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