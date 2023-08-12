https://ria.ru/20230812/ukraina-1889659446.html
Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО
Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО - РИА Новости, 12.08.2023
Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО
Претендент на республиканскую номинацию на выборах президента США Вивек Рамасвами в соцсети X (бывшая Twitter) пообещал в случае победы в борьбе за пост... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T04:04
2023-08-12T04:04
2023-08-12T04:06
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Претендент на республиканскую номинацию на выборах президента США Вивек Рамасвами в соцсети X (бывшая Twitter) пообещал в случае победы в борьбе за пост американского лидера гарантировать, что Украина не войдет в НАТО, если Москва выполнит ряд условий. "Мы поддержим заморозку нынешних контрольных линий, вновь откроем экономические отношения с Россией и обязуемся, что НАТО не примет Украину в обмен на выход России из военного сотрудничества с Китаем, перемещение ядерного оружия из Калининграда и сворачивание военного присутствия в западном полушарии", - написал Рамасвами.В середине июля политик уже призывал Вашингтон к сделке с Москвой об отказе принимать Украину в НАТО в обмен на обязательство России не развивать отношения с Китаем. Согласно июльским опросам общественного мнения, Рамасвами на выборах президента готовы поддержать только 3% избирателей - в пределах статистической погрешности.
https://ria.ru/20230805/zelenskiy-1888398726.html
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в мире, украина, россия, вивек рамасвами, сша, нато
В мире, Украина, Россия, Вивек Рамасвами, США, НАТО
Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО
Кандидат в президенты США пообещал гарантировать, что Украина не войдет в НАТО