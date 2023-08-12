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В теробороне ВСУ усомнились в решении Киева уволить военкомов
В теробороне ВСУ усомнились в решении Киева уволить военкомов - РИА Новости, 12.08.2023
В теробороне ВСУ усомнились в решении Киева уволить военкомов
Увольнение всех областных военкомов на Украине вряд ли окажет значительное воздействие на мобилизацию в стране, заявил член Сил территориальной обороны ВСУ... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T03:01
2023-08-12T03:01
2023-08-12T03:38
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Увольнение всех областных военкомов на Украине вряд ли окажет значительное воздействие на мобилизацию в стране, заявил член Сил территориальной обороны ВСУ Андрей в беседе с New York Times."Те, кто хотят избежать (мобилизации), все равно это сделают", — отметил он.Собеседник издания подчеркнул, что о коррупции в военкоматах хорошо известно.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решение об увольнение областных военкомов приняли на заседании СНБО Украины. По словам главы государства, тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, а на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.
https://ria.ru/20230812/poteri-1889657785.html
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в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины
В теробороне ВСУ усомнились в решении Киева уволить военкомов
NYT: в ВСУ считают, что увольнение военкомов вряд ли поможет мобилизации