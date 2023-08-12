https://ria.ru/20230812/ukraina-1889657948.html

В теробороне ВСУ усомнились в решении Киева уволить военкомов

В теробороне ВСУ усомнились в решении Киева уволить военкомов - РИА Новости, 12.08.2023

В теробороне ВСУ усомнились в решении Киева уволить военкомов

Увольнение всех областных военкомов на Украине вряд ли окажет значительное воздействие на мобилизацию в стране, заявил член Сил территориальной обороны ВСУ... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T03:01

2023-08-12T03:01

2023-08-12T03:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Увольнение всех областных военкомов на Украине вряд ли окажет значительное воздействие на мобилизацию в стране, заявил член Сил территориальной обороны ВСУ Андрей в беседе с New York Times."Те, кто хотят избежать (мобилизации), все равно это сделают", — отметил он.Собеседник издания подчеркнул, что о коррупции в военкоматах хорошо известно.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решение об увольнение областных военкомов приняли на заседании СНБО Украины. По словам главы государства, тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, а на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.

https://ria.ru/20230812/poteri-1889657785.html

https://ria.ru/20230722/eks-voenkom-1885751365.html

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в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины