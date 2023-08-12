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В теробороне ВСУ усомнились в решении Киева уволить военкомов - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:01 12.08.2023 (обновлено: 03:38 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/ukraina-1889657948.html
В теробороне ВСУ усомнились в решении Киева уволить военкомов
В теробороне ВСУ усомнились в решении Киева уволить военкомов - РИА Новости, 12.08.2023
В теробороне ВСУ усомнились в решении Киева уволить военкомов
Увольнение всех областных военкомов на Украине вряд ли окажет значительное воздействие на мобилизацию в стране, заявил член Сил территориальной обороны ВСУ... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T03:01
2023-08-12T03:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Увольнение всех областных военкомов на Украине вряд ли окажет значительное воздействие на мобилизацию в стране, заявил член Сил территориальной обороны ВСУ Андрей в беседе с New York Times."Те, кто хотят избежать (мобилизации), все равно это сделают", — отметил он.Собеседник издания подчеркнул, что о коррупции в военкоматах хорошо известно.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решение об увольнение областных военкомов приняли на заседании СНБО Украины. По словам главы государства, тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, а на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.
https://ria.ru/20230812/poteri-1889657785.html
https://ria.ru/20230722/eks-voenkom-1885751365.html
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в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины
В теробороне ВСУ усомнились в решении Киева уволить военкомов

NYT: в ВСУ считают, что увольнение военкомов вряд ли поможет мобилизации

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Увольнение всех областных военкомов на Украине вряд ли окажет значительное воздействие на мобилизацию в стране, заявил член Сил территориальной обороны ВСУ Андрей в беседе с New York Times.
"Те, кто хотят избежать (мобилизации), все равно это сделают", — отметил он.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
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02:58
Собеседник издания подчеркнул, что о коррупции в военкоматах хорошо известно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решение об увольнение областных военкомов приняли на заседании СНБО Украины. По словам главы государства, тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, а на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.
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22 июля, 23:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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