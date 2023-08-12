https://ria.ru/20230812/ukraina-1889106110.html

Зеленского готовы предать. Правительство Украины ждет скандальный роспуск

Зеленского готовы предать. Правительство Украины ждет скандальный роспуск - РИА Новости, 12.08.2023

Зеленского готовы предать. Правительство Украины ждет скандальный роспуск

Украинцы задают все больше вопросов о ходе боевых действий и коррупции в правящей элите. Чтобы успокоить население, Владимир Зеленский может распустить кабинет... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T08:00

2023-08-12T08:00

2023-08-12T08:01

украина

киев

сша

владимир зеленский

руслан бортник

максим степанов

верховная рада украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Украинцы задают все больше вопросов о ходе боевых действий и коррупции в правящей элите. Чтобы успокоить население, Владимир Зеленский может распустить кабинет министров. О нарастающем политическом кризисе — в материале РИА Новости.Печать негде ставитьО возможной отставке правительства заявили глава Верховной рады Руслан Стефанчук и секретарь СНБО Алексей Данилов. В офисе президента возразили: этого не случится до отмены военного положения. И тут "Украинская правда" (УП) сообщила о громком коррупционном скандале, ущерб от которого за полтора года оценивается как минимум в 2,3 миллиарда гривен (свыше 62,6 миллиона долларов). По данным издания, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия договорился с премьер-министром Денисом Шмыгалем о том, чтобы "Индустриальная инновационная группа" взяла под контроль полиграфический комбинат "Украина". Благодаря этому компания стала монополистом на печатном рынке и получает госконтракты без конкурса.Речь идет об изготовлении практически любых документов — от удостоверения личности до заурядной нотариальной доверенности. При этом после сделки система производства оказалась уязвимой, поэтому в стране стало появляться все больше подпольных фабрик по выпуску поддельных государственных бумаг. Только с июня по июль полиция ликвидировала три таких предприятия.Весной 2021-го помешать преступной сделке хотел бывший директор "Украины" Максим Степанов, который на тот момент был министром здравоохранения. Как пишет УП, чиновник пытался переубедить Шмыгаля, но тот все-таки поддался коррупционному соблазну. В мае Степанова отправили в отставку, а в октябре премьер собрал правительственное совещание, чтобы окончательно оформить сговор. На заседании из глав ведомств присутствовали только министр юстиции и начальник миграционной службы. Даже Министерство экономики, которому подчиняется полиграфический комбинат, было представлено на уровне замминистра.Министерская встряскаНа Украине постепенно нарастают скандалы вокруг расходов чиновников на сомнительные проекты. Многие считают это проявлением скрытой коррупции. При этом представителей власти обвиняют в приближении военного поражения Киева. Пока активисты собирают пожертвования на дроны и автомобили, чиновники занимаются привычными для себя делами: распиливают госбюджет и устраивают родственников на хорошо оплачиваемые должности. Подобные настроения усугубляются длительным отсутствием военных успехов и провалом контрнаступления.Чтобы держать ситуацию под контролем, Зеленский избавляется от наиболее непопулярных фигур ради сохранения системы в целом. Так, в конце июля уволили министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Его обвинили в необоснованных расходах 600 миллионов гривен (16,2 миллиона долларов) на съемки комедийного сериала и достройку музея голодомора. Кроме того, участники боевых действий и беженцы, то есть те, кто не понаслышке знает ситуацию на фронте, давно высказывали недовольство единым телемарафоном, судя по которому, в стране царит чуть ли не полная идиллия.Однако одной жертвы, скорее всего, будет недостаточно. Действующий премьер Шмыгаль в должности свыше 1240 дней — это второй по длительности срок за всю историю Украины. На третьем месте Владимир Гройсман (1232 дня), а на первом — Николай Азаров (1419 дней). В связи с этим украинские журналисты гадают, сможет ли Шмыгаль побить рекорд или его самого "собьют" в ближайшее время.В качестве одного из главных преемников СМИ называют нынешнего вице-премьера Михаила Федорова. По слухам, в случае проведения парламентских выборов Зеленский собирался доверить ему руководство новой партией власти "Дия" (в переводе на русский — "действие" и акроним "держава и я"). Она должна была заменить "Слугу народа", чей уровень популярности недостаточно высок. Кроме того, на пост главы правительства рассматривают посла Украины в США Оксану Маркарову. Ее назначение якобы лоббируют западные партнеры Киева. Ранее она была министром финансов.Также украинские СМИ сообщают, что министра обороны Алексея Резникова могут отправить послом в Великобританию (место сейчас вакантно) или в США (если Маркарову сделают премьером). Для Украины в этом нет ничего сенсационного. Например, бывший министр промышленности Павел Рябикин стал послом в Китае, а экс-генпрокурор Ирина Венедиктова — послом в Швейцарии.Верность традициямКак рассказал украинский политолог Вадим Карасев в интервью одному из национальных медиа, в политическом смысле страна долгое время находилась в застое, но народ к такому не привык. "Это не по-украински. Все ждут и даже хотят встряску", — подчеркнул эксперт. По его мнению, боевые действия превратились в рутину, а Шмыгаль, который находится в должности больше трех лет, но так и не обзавелся личным авторитетом и влиянием, — отличная кандидатура на заклание.Вместе с тем Карасев полагает, что у офиса президента возникнут проблемы с подбором нового премьера. Если нынешний ничего из себя не представляет, то тот же Федоров вполне может превратиться в новый центр силы, обзавестись союзниками в странах Запада и внутри Украины. С другой стороны, он не исключает, что Резникова заменят на начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.Глава Украинского института политики Руслан Бортник полагает, что Зеленский готов избавляться от членов команды, если они проигрывают оппонентам в информационной войне. Такая судьба постигла Ткаченко, экс-советника офиса президента Алексея Арестовича, бывшего главу СБУ Ивана Баканова и других. Следующим может быть Шмыгаль. "Непопулярные чиновники превращаются в кости, которые Зеленский бросает обществу, чтобы отвлечь его от более важных проблем", — рассказал Бортник в интервью украинскому журналисту.В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что по экономическим причинам Шмыгаля опасно отправлять в отставку, хотя по политическим она вполне могла назреть. "Украина примерно на 60-70 процентов зависит от западной финансовой поддержки, а премьер как раз отвечает за распределение средств в республике. Есть риск, что его замена приведет к уходу части инвесторов или замедлению темпов выделения очередных траншей", — отметил Денисов в беседе с РИА Новости.Тем не менее эксперты уверены в необходимости кадровых перестановок — вопрос лишь в сроках и методах их проведения. Если же Зеленский не станет этим заниматься, его режим может развалиться из-за массового низового недовольства. По словам Бортника, президент контролирует не страну, а кресла политиков и чиновников, но они готовы в любой момент предать главу государства.

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

https://ria.ru/20230719/ukraina-1884890391.html

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украина, киев, сша, владимир зеленский, руслан бортник, максим степанов, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины, политика