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Пьяный украинец избил эстонского журналиста и пригрозил ему смертью

Пьяный украинец избил эстонского журналиста и пригрозил ему смертью - РИА Новости, 12.08.2023

Пьяный украинец избил эстонского журналиста и пригрозил ему смертью

В Таллине пьяный гражданин Эстонии, назвавший себя украинцем, напал на местного журналиста в автобусе и угрожал ему расправой, передает Postimees. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T04:13

2023-08-12T04:13

2023-08-12T04:44

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Таллине пьяный гражданин Эстонии, назвавший себя украинцем, напал на местного журналиста в автобусе и угрожал ему расправой, передает Postimees."В четверг вечером в Таллине мужчина, называвший себя украинцем, избил в автобусе репортера Канала 7. Нарушитель доставлен в следственный изолятор, жизни журналиста ничего не угрожает. Полиция сообщила, что нападавший оказался гражданином Эстонии", — говорится в сообщении.Потерпевший рассказал, что стоял в автобусе напротив окна и слушал музыку, когда почувствовал запах перегара и толчок в плечо. К нему подошел мужчина и начал расспрашивать, местный ли он, после чего назвался украинцем и начал угрожать журналисту убийством, заявив, что таких, как он, "убивают на войне каждый день".Потерпевший добавил, что напавший ударил его по лицу сначала рукой, а потом ногой. В результате журналист упал, а дебошир стал его душить, но тогда подоспел водитель автобуса, который схватил зачинщика драки сзади и продолжал его удерживать до прибытия полиции.

https://ria.ru/20230619/ukrainets-1879043602.html

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