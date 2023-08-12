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Пьяный украинец избил эстонского журналиста и пригрозил ему смертью - РИА Новости, 12.08.2023
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04:13 12.08.2023 (обновлено: 04:44 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/ugroza-1889659101.html
Пьяный украинец избил эстонского журналиста и пригрозил ему смертью
Пьяный украинец избил эстонского журналиста и пригрозил ему смертью - РИА Новости, 12.08.2023
Пьяный украинец избил эстонского журналиста и пригрозил ему смертью
В Таллине пьяный гражданин Эстонии, назвавший себя украинцем, напал на местного журналиста в автобусе и угрожал ему расправой, передает Postimees. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T04:13
2023-08-12T04:44
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Таллине пьяный гражданин Эстонии, назвавший себя украинцем, напал на местного журналиста в автобусе и угрожал ему расправой, передает Postimees."В четверг вечером в Таллине мужчина, называвший себя украинцем, избил в автобусе репортера Канала 7. Нарушитель доставлен в следственный изолятор, жизни журналиста ничего не угрожает. Полиция сообщила, что нападавший оказался гражданином Эстонии", — говорится в сообщении.Потерпевший рассказал, что стоял в автобусе напротив окна и слушал музыку, когда почувствовал запах перегара и толчок в плечо. К нему подошел мужчина и начал расспрашивать, местный ли он, после чего назвался украинцем и начал угрожать журналисту убийством, заявив, что таких, как он, "убивают на войне каждый день".Потерпевший добавил, что напавший ударил его по лицу сначала рукой, а потом ногой. В результате журналист упал, а дебошир стал его душить, но тогда подоспел водитель автобуса, который схватил зачинщика драки сзади и продолжал его удерживать до прибытия полиции.
https://ria.ru/20230619/ukrainets-1879043602.html
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в мире, украина, эстония
В мире, Украина, Эстония
Пьяный украинец избил эстонского журналиста и пригрозил ему смертью

Postimees: в Таллине назвавшийся украинцем житель Эстонии избил журналиста

© iStock.com / diegograndiФлаг Эстонии около здания Таллинской ратуши
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© iStock.com / diegograndi
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Таллине пьяный гражданин Эстонии, назвавший себя украинцем, напал на местного журналиста в автобусе и угрожал ему расправой, передает Postimees.
"В четверг вечером в Таллине мужчина, называвший себя украинцем, избил в автобусе репортера Канала 7. Нарушитель доставлен в следственный изолятор, жизни журналиста ничего не угрожает. Полиция сообщила, что нападавший оказался гражданином Эстонии", — говорится в сообщении.
Потерпевший рассказал, что стоял в автобусе напротив окна и слушал музыку, когда почувствовал запах перегара и толчок в плечо. К нему подошел мужчина и начал расспрашивать, местный ли он, после чего назвался украинцем и начал угрожать журналисту убийством, заявив, что таких, как он, "убивают на войне каждый день".
Потерпевший добавил, что напавший ударил его по лицу сначала рукой, а потом ногой. В результате журналист упал, а дебошир стал его душить, но тогда подоспел водитель автобуса, который схватил зачинщика драки сзади и продолжал его удерживать до прибытия полиции.
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