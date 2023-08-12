https://ria.ru/20230812/udar-1889713159.html
ПВО сбила вторую ракету С-200, летевшую в Крымский мост
ПВО сбила вторую ракету С-200, летевшую в Крымский мост - РИА Новости, 12.08.2023
ПВО сбила вторую ракету С-200, летевшую в Крымский мост
Российская ПВО сбила вторую украинскую зенитную ракету комплекса С-200, переделанную для нанесения ударов по Земле, летевшую в Крымский мост, разрушений нет,... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T15:56
2023-08-12T15:56
2023-08-12T16:52
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889700345_0:480:2326:1788_1920x0_80_0_0_c5a9452185a346c8aa5ac354010bd4d5.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российская ПВО сбила вторую украинскую зенитную ракету комплекса С-200, переделанную для нанесения ударов по Земле, летевшую в Крымский мост, разрушений нет, сообщили в субботу в Минобороны России."Двенадцатого августа около 15.00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "разрушений и пострадавших нет".
https://ria.ru/20230812/pvo-1889711870.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889700345_0:43:2326:1788_1920x0_80_0_0_7382a4398f2bd3f2022df23b6f096e16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила вторую ракету С-200, летевшую в Крымский мост
МО РФ: Киев попытался ударить по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российская ПВО сбила вторую украинскую зенитную ракету комплекса С-200, переделанную для нанесения ударов по Земле, летевшую в Крымский мост, разрушений нет, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Двенадцатого августа около 15.00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "разрушений и пострадавших нет".
Крючков попросил крымчан и туристов не выкладывать в Сеть видео работы ПВО