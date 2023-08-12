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ПВО сбила вторую ракету С-200, летевшую в Крымский мост - РИА Новости, 12.08.2023
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15:56 12.08.2023 (обновлено: 16:52 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/udar-1889713159.html
ПВО сбила вторую ракету С-200, летевшую в Крымский мост
ПВО сбила вторую ракету С-200, летевшую в Крымский мост - РИА Новости, 12.08.2023
ПВО сбила вторую ракету С-200, летевшую в Крымский мост
Российская ПВО сбила вторую украинскую зенитную ракету комплекса С-200, переделанную для нанесения ударов по Земле, летевшую в Крымский мост, разрушений нет,... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T15:56
2023-08-12T16:52
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российская ПВО сбила вторую украинскую зенитную ракету комплекса С-200, переделанную для нанесения ударов по Земле, летевшую в Крымский мост, разрушений нет, сообщили в субботу в Минобороны России."Двенадцатого августа около 15.00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "разрушений и пострадавших нет".
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила вторую ракету С-200, летевшую в Крымский мост

МО РФ: Киев попытался ударить по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200

© Фото : РИА Новости КрымДым рядом с Крымским мостом
Дым рядом с Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Фото : РИА Новости Крым
Дым рядом с Крымским мостом
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российская ПВО сбила вторую украинскую зенитную ракету комплекса С-200, переделанную для нанесения ударов по Земле, летевшую в Крымский мост, разрушений нет, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Двенадцатого августа около 15.00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "разрушений и пострадавших нет".
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