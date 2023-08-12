https://ria.ru/20230812/udar-1889713159.html

ПВО сбила вторую ракету С-200, летевшую в Крымский мост

ПВО сбила вторую ракету С-200, летевшую в Крымский мост - РИА Новости, 12.08.2023

ПВО сбила вторую ракету С-200, летевшую в Крымский мост

Российская ПВО сбила вторую украинскую зенитную ракету комплекса С-200, переделанную для нанесения ударов по Земле, летевшую в Крымский мост, разрушений нет,... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T15:56

2023-08-12T15:56

2023-08-12T16:52

россия

украина

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889700345_0:480:2326:1788_1920x0_80_0_0_c5a9452185a346c8aa5ac354010bd4d5.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российская ПВО сбила вторую украинскую зенитную ракету комплекса С-200, переделанную для нанесения ударов по Земле, летевшую в Крымский мост, разрушений нет, сообщили в субботу в Минобороны России."Двенадцатого августа около 15.00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "разрушений и пострадавших нет".

https://ria.ru/20230812/pvo-1889711870.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)