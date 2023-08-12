https://ria.ru/20230812/turtsiya-1889685195.html

Источник заявил о готовности Анкары к посредничеству по Украине

Источник заявил о готовности Анкары к посредничеству по Украине - РИА Новости, 12.08.2023

Источник заявил о готовности Анкары к посредничеству по Украине

Конкретного решения по принятию Турцией очередного раунда консультаций по Украине нет, Анкара готова к посредничеству, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T11:48

2023-08-12T11:48

2023-08-12T12:02

в мире

украина

анкара (провинция)

турция

россия

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

сергей лавров

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АНКАРА, 12 авг - РИА Новости. Конкретного решения по принятию Турцией очередного раунда консультаций по Украине нет, Анкара готова к посредничеству, сообщил РИА Новости осведомленный дипломатический источник в турецкой столице.Турецкая газета Hurriyet заявила в пятницу о вероятности принятия Турцией очередного раунда консультаций по Украине в октябре. Предыдущие консультации прошли в саудовской Джидде."Пока конкретного решения нет, это на уровне предложений", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о том, примет ли Анкара встречу в октябре.По его словам, Анкара готова к посредничеству для устойчивого прекращения огня и урегулирования конфликта."Как неоднократно заявлялось господином президентом (Тайипом Эрдоганом) мы готовы к любому посредничеству для мира", - сказал он.Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. Саудовское агентство новостей сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".

https://ria.ru/20230811/khab-1889418974.html

https://ria.ru/20230810/garantii-1889208704.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, анкара (провинция), турция, россия, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), сергей лавров