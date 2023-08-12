Источник заявил о готовности Анкары к посредничеству по Украине
Турция еще не приняла решения по новому раунду консультаций по Украине
© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 12 авг - РИА Новости. Конкретного решения по принятию Турцией очередного раунда консультаций по Украине нет, Анкара готова к посредничеству, сообщил РИА Новости осведомленный дипломатический источник в турецкой столице.
Турецкая газета Hurriyet заявила в пятницу о вероятности принятия Турцией очередного раунда консультаций по Украине в октябре. Предыдущие консультации прошли в саудовской Джидде.
"Пока конкретного решения нет, это на уровне предложений", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о том, примет ли Анкара встречу в октябре.
По его словам, Анкара готова к посредничеству для устойчивого прекращения огня и урегулирования конфликта.
"Как неоднократно заявлялось господином президентом (Тайипом Эрдоганом) мы готовы к любому посредничеству для мира", - сказал он.
Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. Саудовское агентство новостей сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".