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Во Франции раскрыли, во что США обошлась поддержка Украины

Во Франции раскрыли, во что США обошлась поддержка Украины - РИА Новости, 12.08.2023

Во Франции раскрыли, во что США обошлась поддержка Украины

США погружаются в упадок, но все равно продолжают оказывать Украине военную и финансовую поддержку, написал в Twitter лидер французской партии "Народный... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T06:15

2023-08-12T06:15

2023-08-12T10:29

в мире

сша

украина

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джо байден

всемирный банк

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. США погружаются в упадок, но все равно продолжают оказывать Украине военную и финансовую поддержку, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино."Мафия и старческая марионетка в руках глубинного государства США объявляют о дополнительной помощи неонацистскому режиму Украины в размере 13 миллиардов долларов. В то же время США погружаются в упадок, а большие города превращаются в трущобы под открытым небом", — считает он.На этой неделе президент Джо Байден направил в конгресс запрос о новых ассигнованиях на поддержку Украины и другие цели. Причем Киеву предназначаются 24 из 40 миллиардов долларов — больше, чем предполагается выделить на решение внутренних американских проблем. Из этой суммы 13,1 миллиарда долларов пойдут непосредственно на военные расходы. Кроме того, Байден просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов для Украины по линии Всемирного банка.На этом фоне многие американские СМИ выражают обеспокоенность упадком уровня в жизни в самих Штатах. Они обращают внимание на рост числа безработных на улицах крупных городов, наплыв наркотика фентанила и чрезмерное количество беженцев, пробирающихся через южную границу.

https://ria.ru/20230810/ukraina-1889292965.html

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в мире, сша, украина, франция, джо байден, всемирный банк