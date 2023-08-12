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Во Франции раскрыли, во что США обошлась поддержка Украины - РИА Новости, 12.08.2023
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06:15 12.08.2023 (обновлено: 10:29 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/truschoby-1889662335.html
Во Франции раскрыли, во что США обошлась поддержка Украины
Во Франции раскрыли, во что США обошлась поддержка Украины - РИА Новости, 12.08.2023
Во Франции раскрыли, во что США обошлась поддержка Украины
США погружаются в упадок, но все равно продолжают оказывать Украине военную и финансовую поддержку, написал в Twitter лидер французской партии "Народный... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T06:15
2023-08-12T10:29
в мире
сша
украина
франция
джо байден
всемирный банк
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. США погружаются в упадок, но все равно продолжают оказывать Украине военную и финансовую поддержку, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.&quot;Мафия и старческая марионетка в руках глубинного государства США объявляют о дополнительной помощи неонацистскому режиму Украины в размере 13 миллиардов долларов. В то же время США погружаются в упадок, а большие города превращаются в трущобы под открытым небом&quot;, — считает он.На этой неделе президент Джо Байден направил в конгресс запрос о новых ассигнованиях на поддержку Украины и другие цели. Причем Киеву предназначаются 24 из 40 миллиардов долларов — больше, чем предполагается выделить на решение внутренних американских проблем. Из этой суммы 13,1 миллиарда долларов пойдут непосредственно на военные расходы. Кроме того, Байден просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов для Украины по линии Всемирного банка.На этом фоне многие американские СМИ выражают обеспокоенность упадком уровня в жизни в самих Штатах. Они обращают внимание на рост числа безработных на улицах крупных городов, наплыв наркотика фентанила и чрезмерное количество беженцев, пробирающихся через южную границу.
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889292965.html
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в мире, сша, украина, франция, джо байден, всемирный банк
В мире, США, Украина, Франция, Джо Байден, Всемирный банк
Во Франции раскрыли, во что США обошлась поддержка Украины

Асселино: спонсирование Украины превращает США в трущобы

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. США погружаются в упадок, но все равно продолжают оказывать Украине военную и финансовую поддержку, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.
«

"Мафия и старческая марионетка в руках глубинного государства США объявляют о дополнительной помощи неонацистскому режиму Украины в размере 13 миллиардов долларов. В то же время США погружаются в упадок, а большие города превращаются в трущобы под открытым небом", — считает он.

На этой неделе президент Джо Байден направил в конгресс запрос о новых ассигнованиях на поддержку Украины и другие цели. Причем Киеву предназначаются 24 из 40 миллиардов долларов — больше, чем предполагается выделить на решение внутренних американских проблем. Из этой суммы 13,1 миллиарда долларов пойдут непосредственно на военные расходы. Кроме того, Байден просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов для Украины по линии Всемирного банка.
На этом фоне многие американские СМИ выражают обеспокоенность упадком уровня в жизни в самих Штатах. Они обращают внимание на рост числа безработных на улицах крупных городов, наплыв наркотика фентанила и чрезмерное количество беженцев, пробирающихся через южную границу.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Надоело. Требования Байдена по Украине вывели из себя конгрессменов
10 августа, 14:54
 
В миреСШАУкраинаФранцияДжо БайденВсемирный банк
 
 
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