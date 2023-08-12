В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Кировоградской областях прозвучала в 10.03. Через минуту тревогу объявили в Сумской, Харьковской и Одесской областях.
Как сообщает украинское издание Klymenko.Time, в Кривом Роге Днепропетровской области прозвучал взрыв. "Сообщают о взрыве в Кривом Роге. Тревогу включили уже после него", - пишет издание в телеграм-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.