https://ria.ru/20230812/tela-1889729312.html
Российские бойцы эвакуируют тела украинских военных из Новоселовского
Российские бойцы эвакуируют тела украинских военных из Новоселовского - РИА Новости, 12.08.2023
Российские бойцы эвакуируют тела украинских военных из Новоселовского
Российские бойцы проводят эвакуацию тел погибших из освобожденного силами РФ поселка Новоселовского в Донбассе, рассказал журналистам старший отряда по... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T17:48
2023-08-12T17:48
2023-08-12T17:48
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Российские бойцы проводят эвакуацию тел погибших из освобожденного силами РФ поселка Новоселовского в Донбассе, рассказал журналистам старший отряда по извлечению и эвакуации из района боевых действий 1-ой гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Стрела". Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении. Сообщалось, что Киев, отходя из населенного пункта, оставил большое количество тел украинских военнослужащих. "Да, мы воюем, но память о погибших надо сохранять, неважно наши это ребята или противника. Мы же не можем на корм собакам оставить. Останки тел нужно вернуть родственникам, передать близким. Если ВСУ не могли их убрать с поля боя, если украинской стороне это не нужно, то мы по-другому не можем", - сказал "Стрела". По его словам, за сутки удалось эвакуировать семь тел украинских силовиков.
https://ria.ru/20230803/vsu-1888078093.html
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луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы эвакуируют тела украинских военных из Новоселовского
Российские бойцы эвакуируют тела погибших военных ВСУ из Новоселовского в ЛНР