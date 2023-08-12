https://ria.ru/20230812/tela-1889729312.html

Российские бойцы эвакуируют тела украинских военных из Новоселовского

Российские бойцы эвакуируют тела украинских военных из Новоселовского - РИА Новости, 12.08.2023

Российские бойцы эвакуируют тела украинских военных из Новоселовского

Российские бойцы проводят эвакуацию тел погибших из освобожденного силами РФ поселка Новоселовского в Донбассе, рассказал журналистам старший отряда по... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T17:48

2023-08-12T17:48

2023-08-12T17:48

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Российские бойцы проводят эвакуацию тел погибших из освобожденного силами РФ поселка Новоселовского в Донбассе, рассказал журналистам старший отряда по извлечению и эвакуации из района боевых действий 1-ой гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Стрела". Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении. Сообщалось, что Киев, отходя из населенного пункта, оставил большое количество тел украинских военнослужащих. "Да, мы воюем, но память о погибших надо сохранять, неважно наши это ребята или противника. Мы же не можем на корм собакам оставить. Останки тел нужно вернуть родственникам, передать близким. Если ВСУ не могли их убрать с поля боя, если украинской стороне это не нужно, то мы по-другому не можем", - сказал "Стрела". По его словам, за сутки удалось эвакуировать семь тел украинских силовиков.

https://ria.ru/20230803/vsu-1888078093.html

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луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины