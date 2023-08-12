https://ria.ru/20230812/tela-1889720459.html

Российский боец рассказал, как ВСУ бросают тела сослуживцев при отступлении

Российский боец рассказал, как ВСУ бросают тела сослуживцев при отступлении - РИА Новости, 12.08.2023

Российский боец рассказал, как ВСУ бросают тела сослуживцев при отступлении

Большое количество тел военнослужащих Украины оставила украинская армия при отходе из населенного пункта Новоселовское в ЛНР, соответствующие кадры, снятые при... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T16:24

2023-08-12T16:24

2023-08-12T16:27

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Большое количество тел военнослужащих Украины оставила украинская армия при отходе из населенного пункта Новоселовское в ЛНР, соответствующие кадры, снятые при помощи БПЛА бойцами 1-ой танковой гвардейской армии ЗВО, оказались в распоряжении РИА Новости. В Минобороны ранее сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. "В Новоселовском после отступления ВСУ на улицах остаются тела украинских военных, Киев не предпринимает каких-либо попыток их забрать", - рассказал РИА Новости один из российских бойцов, выполняющий задачи на данном направлении.

луганская народная республика

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, вооруженные силы украины