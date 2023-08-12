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Российский боец рассказал, как ВСУ бросают тела сослуживцев при отступлении - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 12.08.2023 (обновлено: 16:27 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/tela-1889720459.html
Российский боец рассказал, как ВСУ бросают тела сослуживцев при отступлении
Российский боец рассказал, как ВСУ бросают тела сослуживцев при отступлении - РИА Новости, 12.08.2023
Российский боец рассказал, как ВСУ бросают тела сослуживцев при отступлении
Большое количество тел военнослужащих Украины оставила украинская армия при отходе из населенного пункта Новоселовское в ЛНР, соответствующие кадры, снятые при... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T16:24
2023-08-12T16:27
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Большое количество тел военнослужащих Украины оставила украинская армия при отходе из населенного пункта Новоселовское в ЛНР, соответствующие кадры, снятые при помощи БПЛА бойцами 1-ой танковой гвардейской армии ЗВО, оказались в распоряжении РИА Новости. В Минобороны ранее сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. "В Новоселовском после отступления ВСУ на улицах остаются тела украинских военных, Киев не предпринимает каких-либо попыток их забрать", - рассказал РИА Новости один из российских бойцов, выполняющий задачи на данном направлении.
луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал, как ВСУ бросают тела сослуживцев при отступлении

Российский боец: ВСУ оставили тела сослуживцев в Новоселовском при отступлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Большое количество тел военнослужащих Украины оставила украинская армия при отходе из населенного пункта Новоселовское в ЛНР, соответствующие кадры, снятые при помощи БПЛА бойцами 1-ой танковой гвардейской армии ЗВО, оказались в распоряжении РИА Новости.
В Минобороны ранее сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на купянском направлении.
«
"В Новоселовском после отступления ВСУ на улицах остаются тела украинских военных, Киев не предпринимает каких-либо попыток их забрать", - рассказал РИА Новости один из российских бойцов, выполняющий задачи на данном направлении.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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