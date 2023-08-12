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Российский боец рассказал, как ВСУ бросают тела сослуживцев при отступлении
Российский боец рассказал, как ВСУ бросают тела сослуживцев при отступлении - РИА Новости, 12.08.2023
Российский боец рассказал, как ВСУ бросают тела сослуживцев при отступлении
Большое количество тел военнослужащих Украины оставила украинская армия при отходе из населенного пункта Новоселовское в ЛНР, соответствующие кадры, снятые при... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T16:24
2023-08-12T16:24
2023-08-12T16:27
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Большое количество тел военнослужащих Украины оставила украинская армия при отходе из населенного пункта Новоселовское в ЛНР, соответствующие кадры, снятые при помощи БПЛА бойцами 1-ой танковой гвардейской армии ЗВО, оказались в распоряжении РИА Новости. В Минобороны ранее сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. "В Новоселовском после отступления ВСУ на улицах остаются тела украинских военных, Киев не предпринимает каких-либо попыток их забрать", - рассказал РИА Новости один из российских бойцов, выполняющий задачи на данном направлении.
луганская народная республика
РИА Новости
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луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал, как ВСУ бросают тела сослуживцев при отступлении
Российский боец: ВСУ оставили тела сослуживцев в Новоселовском при отступлении