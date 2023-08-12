https://ria.ru/20230812/tekhnika-1889752037.html
Технику для участников СВО отправили жители Ставрополья
Технику для участников СВО отправили жители Ставрополья - РИА Новости, 12.08.2023
Технику для участников СВО отправили жители Ставрополья
Технику для участников СВО отправили жители Ставропольского края, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T21:52
2023-08-12T21:52
2023-08-12T21:52
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ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 12 авг – РИА Новости. Технику для участников СВО отправили жители Ставропольского края, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров. "Из зоны СВО, с запорожского направления вернулась делегация Новоселицкого округа. Отвезли бойцам технику – квадрокоптер и смартфон для управления им, два тепловизионных прицела, три планшета, рации, внешние аккумуляторы. Связь с бойцами держим, как потребуется – поедем к ним с посылками снова", – сообщает Владимиров в телеграм-канале. Он также добавил, что жители региона оказывают всю возможную помощь и не остаются равнодушными. "Житель села Падинского Алексей Дмитриевич захотел передать бойцам в зоне СВО икону, которую сделал сам – чтобы оберегала на передовой. Его просьбу выполнили, икону воины забрали в расположение", – следует из сообщения Владимирова в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230810/stavropole-1889351193.html
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общество, ставропольский край, владимир владимиров
Надежные люди, Общество, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Технику для участников СВО отправили жители Ставрополья
Технику для участников СВО отправили жители Ставрополья
ПЯТИГОРСК, 12 авг – РИА Новости. Технику для участников СВО отправили жители Ставропольского края, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров.
"Из зоны СВО, с запорожского направления вернулась делегация Новоселицкого округа. Отвезли бойцам технику – квадрокоптер и смартфон для управления им, два тепловизионных прицела, три планшета, рации, внешние аккумуляторы. Связь с бойцами держим, как потребуется – поедем к ним с посылками снова", – сообщает Владимиров в телеграм-канале.
Он также добавил, что жители региона оказывают всю возможную помощь и не остаются равнодушными.
"Житель села Падинского Алексей Дмитриевич захотел передать бойцам в зоне СВО икону, которую сделал сам – чтобы оберегала на передовой. Его просьбу выполнили, икону воины забрали в расположение", – следует из сообщения Владимирова в телеграм-канале.
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