https://ria.ru/20230812/tekhnika-1889752037.html

Технику для участников СВО отправили жители Ставрополья

Технику для участников СВО отправили жители Ставрополья - РИА Новости, 12.08.2023

Технику для участников СВО отправили жители Ставрополья

Технику для участников СВО отправили жители Ставропольского края, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T21:52

2023-08-12T21:52

2023-08-12T21:52

надежные люди

общество

ставропольский край

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 12 авг – РИА Новости. Технику для участников СВО отправили жители Ставропольского края, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров. "Из зоны СВО, с запорожского направления вернулась делегация Новоселицкого округа. Отвезли бойцам технику – квадрокоптер и смартфон для управления им, два тепловизионных прицела, три планшета, рации, внешние аккумуляторы. Связь с бойцами держим, как потребуется – поедем к ним с посылками снова", – сообщает Владимиров в телеграм-канале. Он также добавил, что жители региона оказывают всю возможную помощь и не остаются равнодушными. "Житель села Падинского Алексей Дмитриевич захотел передать бойцам в зоне СВО икону, которую сделал сам – чтобы оберегала на передовой. Его просьбу выполнили, икону воины забрали в расположение", – следует из сообщения Владимирова в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230810/stavropole-1889351193.html

ставропольский край

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общество, ставропольский край, владимир владимиров